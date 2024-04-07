Унаслідок обстрілів на Донеччині загинуло 5 осіб, 3 - поранено

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів у Донецькій області загинули 4 людини в Курахівці та 1 - у Красногорівці, 3 дістали поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"За 6 квітня росіяни вбили 5 жителів Донецької області: 4 у Курахівці та 1 у Красногорівці. Ще 3 людини в області за добу дістали поранень. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя і Волновахи", - написав він у телеграм-каналі в неділю.