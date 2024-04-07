Події

08:46 07.04.2024

Три мирні жителі звернулися по медичну допомогу після нічної атаки дронів на Харків

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Три мирні жителі звернулися по медичну допомогу після нічної атаки дронів на Харків

У ніч на неділю о 00:50 ЗС РФ вдарили по Харкову безпілотниками, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Пошкоджено приватний будинок. Постраждав 62-річний чоловік, який отримав осколкові поранення. 64-річній жінці та 87-річному чоловіку надали медичну допомогу на місці", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що о 1:40 атаці ворожих "шахедів" зазнали Лозівський і Харківський райони. Постраждалих не зафіксовано.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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