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07:18 07.04.2024

Бійці "Азова" розбили російську колону під час ворожої спроби штурму на кремінському напрямку

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Бійці "Азова" розбили російську колону під час ворожої спроби штурму на кремінському напрямку

Бійці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України та 95-ї бригади десантно-штурмових військ ЗСУ розгромили російську колону під час спроби ворога наступати під Тернами на кремінському напрямку, повідомляє пресслужба "Азова".

"Розвідка помітила бронегрупу росіян. Вона рухалася до позицій Сил оборони на Кремінському напрямку", - розповіли "азовці".

Повідомляється, що бійці зазначили, що внаслідок бойової роботи під час відбиття штурму противника на цій ділянці фронту втрати військ РФ становили 11 одиниць техніки та понад 50 солдатів.

Разом із бійцями 95-ї бригади ДШВ вони розбили колону військ РФ. Також бійці додали, що російські десантники та екіпажі бронетехніки рятувалися втечею.

"Загалом протягом штурму знищено понад 50 окупантів. Пізніше, бійці "Азова" захопили і безпечно доставили в тил власних сил новий Т-72Б3М", - додали в пресслужбі.

Також у пресслужбі бригади показали відео провального російського штурму під Тернами. Однак не уточнюють, коли саме він стався.

 

 

 

Теги: #азов #колона #росіяни

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