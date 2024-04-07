Окупанти вивозять підлітків на форум у РФ

Росіяни мають намір проводити в Москві черговий пропагандистський форум, куди збирають підлітків з тимчасово окупованих територій, повідомляє Центр національного спротиву.

За їхніми даними, форум називається "Зберігачі історії" і присвячений виправданню нацистської політики Кремля.

"Збіговисько запланували на травень, і відповідальними за його проведення буде кремлівський "рух перших", - повідомили в центрі.

У Центрі розповіли, що кожен регіон отримав кількісний план учасників масовки. Колаборанти на тимчасово окупованих територіях формують списки підлітків, яких автобусами звозитимуть до Москви.