Події

17:53 06.04.2024

У Києві затримали чоловіка, який напав на співробітників Деснянського ТЦК

1 хв читати
У Києві затримали чоловіка, який напав на співробітників Деснянського ТЦК

У Києві затримано чоловіка, який напав на співробітників Деснянського ТЦК і СП (територіального центру комплектації та соціальної підтримки, колишній військкомат).

Як повідомив Деснянський районний ТЦК і СП на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, інцидент стався близько полудня в суботу на вул. Шолом-Алейхема під час розмови патруля з військовозобов'язаним.

За їхньою інформацією, у цей час чоловік підійшов зі спини і завдав удару по голові старшого солдата, потім дістав із сумки ніж і хотів ним вдарити ще одного старшого солдата.

"Утримуючи нападника на безлопатевій дистанції військовослужбовці... викликали поліцію", - наголошується в повідомленні.

Нападника 1972 р.н. затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

"За даним фактом слідчий відділ Деснянського управління поліції Головного управління поліції в Києві розпочав кримінальне провадження за ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу України - носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу", - ідеться в повідомленні.

 

Теги: #напад #тцк #деснянський_районний_тцк_і_сп

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:14 05.04.2024
СБУ затримала військовослужбовця ТЦК, підозрюваного в незаконному переправленні осіб через кордон

СБУ затримала військовослужбовця ТЦК, підозрюваного в незаконному переправленні осіб через кордон

13:14 05.04.2024
Військкомати незабаром почнуть викликати громадян, які досягли 25-річного віку для уточнення облікових даних, проходження медогляду та оформлення військово-облікових документів

Військкомати незабаром почнуть викликати громадян, які досягли 25-річного віку для уточнення облікових даних, проходження медогляду та оформлення військово-облікових документів

07:16 18.03.2024
Лубінець відреагував на затримання представниками ТЦК у Львівській області місцевого волонтера

Лубінець відреагував на затримання представниками ТЦК у Львівській області місцевого волонтера

14:56 16.03.2024
В одному із Закарпатських ТЦК здійснюється службова перевірка за фактом спроби суїциду чоловіка - Суспільне

В одному із Закарпатських ТЦК здійснюється службова перевірка за фактом спроби суїциду чоловіка - Суспільне

14:29 11.03.2024
На паркінгу ТРЦ у Києві напали з ножем на водія, намагаючись викрасти його автомобіль

На паркінгу ТРЦ у Києві напали з ножем на водія, намагаючись викрасти його автомобіль

04:44 01.03.2024
У Тернополі Спецпрокуратура перевірить дії службовців ТЦК у зв'язку зі смертю військовозобов'язаного

У Тернополі Спецпрокуратура перевірить дії службовців ТЦК у зв'язку зі смертю військовозобов'язаного

17:28 23.02.2024
У Міноборони вивчають питання передання частини послуг, що проводяться в ТЦК, у Центри надання адмінпослуг - заступник міністра оборони Калмикова

У Міноборони вивчають питання передання частини послуг, що проводяться в ТЦК, у Центри надання адмінпослуг - заступник міністра оборони Калмикова

03:38 13.02.2024
Хусіти здійснили напад на балкер, що прямував з вантажем до Ірану

Хусіти здійснили напад на балкер, що прямував з вантажем до Ірану

12:14 12.02.2024
Поліція вже затримала зловмисника, який напав на баскетболіста юнацьких збірних України в Дюссельдорфі, - МЗС

Поліція вже затримала зловмисника, який напав на баскетболіста юнацьких збірних України в Дюссельдорфі, - МЗС

15:00 09.02.2024
Кабмін дозволив цілодобову роботу ТЦК

Кабмін дозволив цілодобову роботу ТЦК

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росіяни вдарили ракетою по об'єкту комунального господарства в Одеському районі, загинула людина

Унаслідок суботнього удару по Харкову один мирний житель загинув, ще одного поранено - ОВА

Сирський: Особливо складною залишається ситуація на Бахмутському та Авдіївському напрямках, Часів Яр під нашим контролем

У Ростовській області РФ підірвано трубопровід для перекачування нафтопродуктів - ГУР

Зеленський: надзвичайно важливо посилити ППО в Харківській області

ОСТАННЄ

Ворог продовжує атакувати безпілотниками Херсонщину, постраждали двоє людей - ОВА

Клименко: Якісне лікування та реабілітація - один з основних напрямів роботи МВС України

Росіяни вдарили ракетою по об'єкту комунального господарства в Одеському районі, загинула людина

Унаслідок суботнього удару по Харкову один мирний житель загинув, ще одного поранено - ОВА

Посол США після обстрілу Харкова: не можна втрачати ні секунди в підтримці України

ДБР завершило розслідування щодо керівників концерну, який продавав РФ деталі для ВПК

Росіяни обстріляли коледж у Херсоні, постраждалих немає - ОВА

Українські захисники збили два російські розвідувальні БПЛА над Чорним морем

Тиск на російську ППО, спричинений діями України, призводить до атак росіян по власних літаках - британська розвідка

У Запорізькій облраді планується оптимізація, яка заощадить 14 млн грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА