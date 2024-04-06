У Києві затримали чоловіка, який напав на співробітників Деснянського ТЦК

У Києві затримано чоловіка, який напав на співробітників Деснянського ТЦК і СП (територіального центру комплектації та соціальної підтримки, колишній військкомат).

Як повідомив Деснянський районний ТЦК і СП на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, інцидент стався близько полудня в суботу на вул. Шолом-Алейхема під час розмови патруля з військовозобов'язаним.

За їхньою інформацією, у цей час чоловік підійшов зі спини і завдав удару по голові старшого солдата, потім дістав із сумки ніж і хотів ним вдарити ще одного старшого солдата.

"Утримуючи нападника на безлопатевій дистанції військовослужбовці... викликали поліцію", - наголошується в повідомленні.

Нападника 1972 р.н. затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

"За даним фактом слідчий відділ Деснянського управління поліції Головного управління поліції в Києві розпочав кримінальне провадження за ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу України - носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу", - ідеться в повідомленні.