Події

16:07 06.04.2024

Посол США після обстрілу Харкова: не можна втрачати ні секунди в підтримці України

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Посол США після обстрілу Харкова: не можна втрачати ні секунди в підтримці України

Посол США в Україні Бріджит Брінк наголошує на неприпустимості зволікання з допомогою Україні, яка бореться за захист своїх людей від неспровокованих нападів Росії.

"Вночі Росія здійснила ще один напад на Харків - друге за величиною місто України, вбивши 6 мирних мешканців, поранивши інших і завдавши шкоди будинкам і школам. Не можна втрачати жодної секунди в підтримці України, яка бореться за захист своїх людей від таких жахливих і неспровокованих нападів", - наводить висловлювання Брінк посольство США в Україні. 

Теги: #харків #реакція #брінк_бріджит

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