Посол США після обстрілу Харкова: не можна втрачати ні секунди в підтримці України

Посол США в Україні Бріджит Брінк наголошує на неприпустимості зволікання з допомогою Україні, яка бореться за захист своїх людей від неспровокованих нападів Росії.

"Вночі Росія здійснила ще один напад на Харків - друге за величиною місто України, вбивши 6 мирних мешканців, поранивши інших і завдавши шкоди будинкам і школам. Не можна втрачати жодної секунди в підтримці України, яка бореться за захист своїх людей від таких жахливих і неспровокованих нападів", - наводить висловлювання Брінк посольство США в Україні.