Події

12:21 06.04.2024

Зеленський: надзвичайно важливо посилити ППО в Харківській області

1 хв читати
Зеленський: надзвичайно важливо посилити ППО в Харківській області

Посилення протиповітряної оборони в Харківській області є надважливим завданням, заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи удари по Харкову вночі 6 квітня.

"Російський терор проти Харкова не зупиняється. Чергові удари по місту та регіону. Пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру. (...) Ми маємо унеможливити цей терор. Надважливо посилити ППО для Харківської області. І партнери можуть нам із цим допомогти", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Він також висловив співчуття рідним і близьким загиблих унаслідок нічного удару.

Як повідомлялося, унаслідок ракетних ударів, завданих ЗС РФ по Шевченківському району Харкова вночі, з 00:20 до 00:43, 6 людей загинули, 11 поранено.

Теги: #харківська_область #ппо #посилення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:11 06.04.2024
У Харківській області за графіком відключено від світла 0,3 млн споживачів, знову можливі обмеження в інших областях

У Харківській області за графіком відключено від світла 0,3 млн споживачів, знову можливі обмеження в інших областях

08:12 06.04.2024
Сили оборони збили дві ракети Х-101/Х-555, один "Калібр" і 28 "Shahed-131/136"

Сили оборони збили дві ракети Х-101/Х-555, один "Калібр" і 28 "Shahed-131/136"

01:42 06.04.2024
Під Харковом ворожа ракета влучила в магазин

Під Харковом ворожа ракета влучила в магазин

15:58 05.04.2024
Окупанти завдали ударів КАБами по Харківщині, інформації про постраждалих немає - Синєгубов

Окупанти завдали ударів КАБами по Харківщині, інформації про постраждалих немає - Синєгубов

08:56 05.04.2024
За добу на Харківщині один мирний мешканець загинув, двоє госпіталізовані з пораненнями

За добу на Харківщині один мирний мешканець загинув, двоє госпіталізовані з пораненнями

07:28 05.04.2024
ППО знищила 13 ворожих БПЛА в межах трьох областей України

ППО знищила 13 ворожих БПЛА в межах трьох областей України

20:46 04.04.2024
Зеленський обговорив із військовим керівництвом забезпечення захисту Харківської, Сумської та південних регіонів країни ППО

Зеленський обговорив із військовим керівництвом забезпечення захисту Харківської, Сумської та південних регіонів країни ППО

19:43 04.04.2024
Кулеба подякував Столтенбергу за готовність сприяти зусиллям щодо зміцнення ППО України

Кулеба подякував Столтенбергу за готовність сприяти зусиллям щодо зміцнення ППО України

15:46 04.04.2024
Унаслідок ракетного удару по Харківському району загинула одна людина, ще двоє поранені - прокуратура

Унаслідок ракетного удару по Харківському району загинула одна людина, ще двоє поранені - прокуратура

13:57 04.04.2024
Окупанти вдарили по Харківщині, загинув мирний житель - ОВА

Окупанти вдарили по Харківщині, загинув мирний житель - ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сирський: Особливо складною залишається ситуація на Бахмутському та Авдіївському напрямках, Часів Яр під нашим контролем

У Ростовській області РФ підірвано трубопровід для перекачування нафтопродуктів - ГУР

Сили оборони збили дві ракети Х-101/Х-555, один "Калібр" і 28 "Shahed-131/136"

За добу Сили оборони ліквідували 790 окупантів, а також 24 танки противника

За добу відбулося 80 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку ЗС України відбили 22 атаки

ОСТАННЄ

У Запорізькій облраді планується оптимізація, яка заощадить 14 млн грн

Сирський: Особливо складною залишається ситуація на Бахмутському та Авдіївському напрямках, Часів Яр під нашим контролем

У Ростовській області РФ підірвано трубопровід для перекачування нафтопродуктів - ГУР

В Україні в найближчі дві доби майже без опадів, температура 14-19° тепла

У Херсонській області внаслідок обстрілу загинула подружня пара - ОВА

Росіяни вночі атакували Київську область, постраждалих немає - ОВА

Прикордонники збили російську ракету в Одеській області

Унаслідок російських ракетних ударів у Запоріжжі пошкоджено понад 40 будівель - голова ОВА

РФ тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі один носій "Калібрів" загальним залпом до чотирьох ракет

ТЧХУ попереджає про фейки в інтернеті про нібито грошові виплати до Великодня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА