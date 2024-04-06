Зеленський: надзвичайно важливо посилити ППО в Харківській області

Посилення протиповітряної оборони в Харківській області є надважливим завданням, заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи удари по Харкову вночі 6 квітня.

"Російський терор проти Харкова не зупиняється. Чергові удари по місту та регіону. Пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру. (...) Ми маємо унеможливити цей терор. Надважливо посилити ППО для Харківської області. І партнери можуть нам із цим допомогти", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Він також висловив співчуття рідним і близьким загиблих унаслідок нічного удару.

Як повідомлялося, унаслідок ракетних ударів, завданих ЗС РФ по Шевченківському району Харкова вночі, з 00:20 до 00:43, 6 людей загинули, 11 поранено.