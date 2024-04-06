Події

11:13 06.04.2024

Росіяни вночі атакували Київську область, постраждалих немає - ОВА

1 хв читати
Росіяни вночі атакували Київську область, постраждалих немає - ОВА

Російські окупанти вночі та вранці в суботу, 6 квітня, атакували Київську область із застосуванням дронів-камікадзе і крилатих ракет, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Усі ворожі цілі знищено. Влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури немає. Жертви та постраждалі внаслідок атаки відсутні. Унаслідок падіння уламків збитих цілей сталася пожежа ангарного приміщення в одному з населених пунктів. Пожежу вже локалізовано", - написав Кравченко у Facebook.

Усі оперативні служби задіяні та продовжують роботу з ліквідації та фіксації наслідків ворожої атаки.

Теги: #київська_область #бпла_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:47 04.04.2024
У Молдові виявили уламки російського дрона неподалік кордону з Україною

У Молдові виявили уламки російського дрона неподалік кордону з Україною

01:21 04.04.2024
Харків під атакою ворожих безпілотників

Харків під атакою ворожих безпілотників

00:40 29.03.2024
Ворог атакував безпілотниками низку об'єктів критичної інфраструктури Дніпропетровської області

Ворог атакував безпілотниками низку об'єктів критичної інфраструктури Дніпропетровської області

16:14 28.03.2024
На Київщині 29 березня вдень пориви вітру сягатимуть 20 м/с

На Київщині 29 березня вдень пориви вітру сягатимуть 20 м/с

02:17 26.03.2024
Сили ППО збили над Харковом 8 БПЛА - Синєгубов

Сили ППО збили над Харковом 8 БПЛА - Синєгубов

02:12 26.03.2024
У Харкові зафіксовано падіння БПЛА біля нежитлового будинку, без постраждалих - мер міста

У Харкові зафіксовано падіння БПЛА біля нежитлового будинку, без постраждалих - мер міста

01:03 26.03.2024
Харків під ворожими ударами

Харків під ворожими ударами

11:14 24.03.2024
У трьох районах Київської області зафіксовано падіння уламків збитих ракет - ОВА

У трьох районах Київської області зафіксовано падіння уламків збитих ракет - ОВА

17:31 23.03.2024
Унаслідок атаки БПЛА в Бериславі постраждали двоє людей – Херсонська ОВА

Унаслідок атаки БПЛА в Бериславі постраждали двоє людей – Херсонська ОВА

04:47 23.03.2024
Unilever розпочала будівництво нової фабрики в Білій Церкві

Unilever розпочала будівництво нової фабрики в Білій Церкві

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони збили дві ракети Х-101/Х-555, один "Калібр" і 28 "Shahed-131/136"

За добу Сили оборони ліквідували 790 окупантів, а також 24 танки противника

За добу відбулося 80 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку ЗС України відбили 22 атаки

У Харкові в результаті нічного удару по Шевченківському району шестеро загиблих і десятеро поранених

Унаслідок нічного ворожого удару по Харкову 2 мирні жителі загинули, семеро поранені - Синєгубов

ОСТАННЄ

В Україні в найближчі дві доби майже без опадів, температура 14-19° тепла

У Херсонській області внаслідок обстрілу загинула подружня пара - ОВА

У Харківській області за графіком відключено від світла 0,3 млн споживачів, знову можливі обмеження в інших областях

Прикордонники збили російську ракету в Одеській області

Унаслідок російських ракетних ударів у Запоріжжі пошкоджено понад 40 будівель - голова ОВА

РФ тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі один носій "Калібрів" загальним залпом до чотирьох ракет

ТЧХУ попереджає про фейки в інтернеті про нібито грошові виплати до Великодня

Кількість постраждалих унаслідок нічного удару по Харкову зросла до 11 людей

У Херсонській області за добу у результаті обстрілів поранено вісім людей

Окупанти з артилерії двічі обстріляли Нікополь, пошкоджено багатоповерхівки, адмінбудівлі та торговельний центр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА