Росіяни вночі атакували Київську область, постраждалих немає - ОВА

Російські окупанти вночі та вранці в суботу, 6 квітня, атакували Київську область із застосуванням дронів-камікадзе і крилатих ракет, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Усі ворожі цілі знищено. Влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури немає. Жертви та постраждалі внаслідок атаки відсутні. Унаслідок падіння уламків збитих цілей сталася пожежа ангарного приміщення в одному з населених пунктів. Пожежу вже локалізовано", - написав Кравченко у Facebook.

Усі оперативні служби задіяні та продовжують роботу з ліквідації та фіксації наслідків ворожої атаки.