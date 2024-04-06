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09:02 06.04.2024

ТЧХУ попереджає про фейки в інтернеті про нібито грошові виплати до Великодня

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ТЧХУ попереджає про фейки в інтернеті про нібито грошові виплати до Великодня
Фото: https://www.facebook.com/share/p/EAxuHNvrTFBtqfru/?

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) попереджає про появу в соціальних мережах фейкової інформації про нібито видачу грошових виплат до Великодня.

"В інтернет мережі шириться неправдива інформація про нібито видачу набору з грошовою виплатою до Великодня від Українського Червоного Хреста та ROZETKA. В новині шахраї просять подати заявку через нібито офіційний бот — chervonyy khrest bot, де збирають персональні дані та просять підтвердити особисту інформацію про вас. Це фейкова інформація та чат бот", - повідомило ТЧХУ у фейсбуці.

Український Червоний Хрест нагадав, що про всі види гуманітарної допомоги повідомляє на офіційних каналах комунікації, як-от сайт redcross.org.ua, і ніколи не збирає особисті дані через соціальні мережі.

"Будьте уважними, перевіряйте інформацію про види гуманітарної допомоги на офіційних джерелах Українського Червоного Хреста та не передавайте особисті дані шахраям. У разі виявлення фейкової інформації, повідомте нас, надіславши посилання фейкового джерела та лист на пошту — [email protected]", - рекомендували в ТЧХУ.

 

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Теги: #фейк #тчху

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