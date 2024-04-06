У Херсонській області за добу у результаті обстрілів поранено вісім людей

У Херсонській області за добу внаслідок обстрілів російськими окупантами поранено 8 осіб, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у суботу вранці.

"Минулої доби противник обстрілював Берислав, Чорнобаївку, Антонівку, Дніпровське, Бурштинове, Придніпровське, Дудчани, Зміївку, Одрадокам'янку, Качкарівку, Інженерне та місто Херсон", - написав він у своєму телеграм-каналі.

За словами Прокудіна, через російську агресію 8 осіб дістали поранення.

Він також зазначив, що внаслідок обстрілів пошкоджено 9 багатоповерхівок і 2 приватні будинки. Також було зафіксовано влучання в адмінбудівлю, церкву, аптечний заклад, сільгосптехніку та приватні автомобілі.

Крім того, під час нічної дронової атаки сили протиповітряної оборони України знищили на території нашої області 7 "Shahed-131/136", але є й влучання ворога в агропромислове підприємство. Там спалахнула пожежа, яку було оперативно ліквідовано.