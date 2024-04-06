Окупанти з артилерії двічі обстріляли Нікополь, пошкоджено багатоповерхівки, адмінбудівлі та торговельний центр

Окупанти з артилерії двічі обстріляли Нікополь, пошкоджено вісім багатоповерхівок, адмінбудівлі, житло для переселенців і торговельний центр, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Вогнем артилерії агресор двічі накривав Нікополь. У місті пошкоджено культурний центр, бібліотеку, житло для переселенців. А ще - торговельний центр, спортклуб. Понівечено 8 багатоповерхівок, 16 приватних будинків, 7 господарських будівель, понад півтора десятка авто та гаражів. Зачепило лінії електропередачі. Люди цілі", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Лисак також повідомив, що вночі захисники неба знищили над областю 3 ворожі безпілотники - у Дніпровському та Криворізькому районах.