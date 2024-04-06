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00:30 06.04.2024

У Міноборони триває робота із запровадження посади "фахівця-закупівельника", який має працювати безпосередньо у військових частинах - Клименков

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У Міноборони триває робота із запровадження посади "фахівця-закупівельника", який має працювати безпосередньо у військових частинах - Клименков

Міністерство оборони України працює над введенням у військових частинах спеціальної посади закупівельника, повідомив заступник міністра оборони Дмитро Клименков під час Форуму військових закупівель.

"Ми сфокусували нашу увагу, як уже було сказано, на централізованих закупівлях. Ми дали наші рекомендації для введення відповідної посади "спеціаліста-закупівельника". А в Департаменті політики закупівель у Міністерстві оборони ми розробляємо відповідні нормативні акти, інструкції. І найголовніше: у нас уже побудована і зараз працює ефективна комунікація зі Збройними силами України. Тепер головне - результат", - сказав заступник міністра.

За його словами, основними поставленими цілями в закупівлях для Міноборони визначено 4 кроки.

"Перше - це прозорість. Тобто ми маємо бути зрозумілими для суспільства, ми маємо бути зрозумілими для тих, з ким ми працюємо, і, звичайно, для наших іноземних партнерів. Друге - це впровадження механізмів контролю. Третє - це створення сприятливих умов для конкуренції. Четверте - це не тільки працювати з пріоритетом на українського виробника, що дуже важливо для розвитку економіки, а також залучати нових постачальників до процесу", - розповів Клименков.

Він нагадав, що функцію закупівельника відтепер перейшли до двох агентств - "Державного оператора тилу" (займається тиловими закупівлями) і "Агентства оборонних закупівель" (закупівлі, пов'язані з озброєнням).

"Це практики НАТО. Так працюють у розвинених країнах. Як правило, вони мають одне агентство. І ми після війни плануємо об'єднати їх в одну організацію. На жаль, на сьогоднішній день це складно", - пояснив він.

Крім того, заступник міністра підкреслив, що в самих агентствах збираються ввести наглядові ради.

"Я вважаю, це потрібно. Поясню чому. По-перше, це система контролю, яка має бути. І це додатковий інструмент для цього. А по-друге, це є полегшенням для СЕО, директора агентства, впроваджувати непопулярні рішення. Це дві ключові речі щодо впровадження цих наглядових рад, і зараз ми перебуваємо в процесі", - сказав він.

Клименков наголосив, що логістика - це один із пріоритетів на війні, і вказав на основні пріоритети, встановлені після вступу на посаду міністра оборони Рустема Умерова.

"Перше - реформи, тобто зміна механізму закупівель, яка була встановлена 30 років тому, скажімо так, радянської системи. Далі - впровадження найкращих практик НАТО. Це не означає, що всіх стандартів, тому що ми повинні оцінювати, як воно працює, ефективно чи ні. І третє, - звісно, звести нанівець усі прояви корупції. Це такі пріоритетні завдання", - наголосив він.

Теги: #україна #закупки #міноборони

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