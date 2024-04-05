Росія поширює репресії щодо протестантів на окуповану територію України - Єрмак

Російська агресія в Україні супроводжується репресіями щодо протестантських церков, написав у колонці для видання The Hill, опублікованій LB.ua, керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"З моменту анексії Росією Криму в 2014 році та початкової окупації Східної України, Путін виступає як противник християнства, свободи віросповідання та самої церкви. Церкви зачиняють, служителів затримують і катують, а релігійну свободу придушують. Повномасштабне вторгнення 2022 року посилило цей наступ на протестантизм і перенесло його на нещодавно захоплені території", - написав він.

Єрмак нагадав про напади російських окупантів на протестантів, зокрема про "мученицьку смерть проповідників-п'ятидесятників у Слов'янську. У червні 2014 року четверо служителів церкви "Преображення Господнє" були захоплені і страчені бойовиками, пов'язаними з Російською православною армією".

"Ці переслідування поширюються не лише на тимчасово окуповані території України, євангельські християни в Росії також зазнають репресій з боку держави. Драконівські закони, ухвалені у 2016 році, суттєво обмежили діяльність протестантських церков, заборонивши місіонерську діяльність та обмеживши участь іноземців у богослужіннях", - зазначив він.

"Бути євангельським християнином в Росії означає вважатися ворогом держави і суспільства – похмура реальність, відображена в законодавстві, ухваленому підконтрольною Путіну Думою, і в статистиці переслідувань всередині Росії", - написав Єрмак.

За його словами, "будь-яке відхилення від православних догм, узгоджених з Московським Патріархатом, таврує вас як ворога".

"Час американським та українським євангельським християнам знову об'єднатися, щоб забезпечити релігійну толерантність в Україні. Як писав апостол Павло, давайте поширювати добру волю на всіх, особливо на одновірців", - написав Єрмак.

Джерело: Українські євангелісти потребують підтримки Америки - портал новин LB.ua