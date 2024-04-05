Шмигаль розраховує, що Естонія, Литва і Латвія підтримають ініціативу щодо введення заборони на авіатранзит до Росії та Білорусі

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розраховує, що Естонія, Литва і Латвія підтримають ініціативу щодо введення заборони на авіатранзит до Росії та Білорусі.

"Російський бізнес, російські туристи не повинні комфортно використовувати небо Євросоюзу для своїх цілей. Небо закрите для російського і білоруського флоту, але ми ініціюємо й обговорили з партнерами цю ідею - закриття транзиту для будь-яких перельотів до або з Росії та Білорусі", - сказав Шмигаль у спільному з прем'єр-міністром Литви Інгрідою Шимоніте інтерв'ю в ефірі національного телемарафону в п'ятницю ввечері.

За його словами, це зробить дорожчою авіаційну логістику, принесе дискомфорт російським туристам.

"Ми наполягатимемо на введенні такого виду санкцій, і впевнені, що партнери з Литви, Естонії та Латвії підтримають таку ініціативу. Будемо працювати з Єврокомісією", - підсумував він.

Раніше в п'ятницю Шмигаль заявив, що Україна пропонує в рамках санкційної політики запровадити заборону на авіатранзит до РФ і Білорусі.