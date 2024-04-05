"Укренерго" другий вечір поспіль застосовує аварійні відключення е/е в низці областей

Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" змушений другий вечір поспіль застосувати тимчасові заходи обмеження споживання е/е - цього разу з 18:45 до 22:00, повідомила компанія.

Згідно з її повідомленням у фейсбуці, обмеження запроваджують у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.

Водночас НЕК зазначила, що вони будуть меншими, ніж 4 квітня.

"Обленерго в регіонах розподілятимуть наявний обсяг електроенергії рівномірно між чергами споживачів. Отже, перерви в енергопостачанні будуть менш тривалими", - йдеться в повідомленні.

Як там зазначили, причина застосування обмежень залишається звичною: відсутність достатнього обсягу генерувальних потужностей у системі для покриття споживання в окремих регіонах країни. Це є наслідком останніх масованих російських атак на українські електростанції.

Після таких атак, перша і наймасштабніша з яких була 22 березня, продовжують діяти обмеження енергопостачання в Харкові та області, а також для промислових споживачів - у Кривому Розі.

Системний оператор просить споживати електроенергію ощадливо.

Як повідомлялося, 4 квітня обмеження е/е було запроваджено в цих самих областях, а також у Донецькій з 18:20 до 22:00.