У Запоріжжі внаслідок ворожих обстрілів загинули три людини, серед постраждалих двоє журналістів - ОВА

Фото: МВС

Російські окупанти у п'ятницю, 5 квітня, за дві години завдали п'яти ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Запоріжжя, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Наразі ми володіємо інформацією про те, що пошкоджено щонайменше три багатоповерхові будинки, 10 приватних будинків. На жаль, є загиблі. Остання інформація, якою ми володіємо, - це троє людей загинули, 13 осіб доправили до нашої лікарні, з яких четверо перебувають у важкому стані", - розповів Федоров в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що спочатку було завдано двох ракетних ударів, а за сорок хвилин - повторних ударів по тих самих місцях, після того, як туди прибули рятувальники й поліцейські.

"На жаль, постраждали двоє журналістів, які дістали поранень під час ракетних обстрілів", - уточнив голова ОВА.

Він зазначив, що внаслідок обстрілів постраждала також промислова і торговельна інфраструктура.

"Наразі ми не можемо оцінити весь масштаб руйнувань", - додав Федоров.

За даними пресслужби МВС, серед постраждалих - 9-річна дитина.