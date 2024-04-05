Події

18:26 05.04.2024

У Запоріжжі внаслідок ворожих обстрілів загинули три людини, серед постраждалих двоє журналістів - ОВА

1 хв читати
У Запоріжжі внаслідок ворожих обстрілів загинули три людини, серед постраждалих двоє журналістів - ОВА
Фото: МВС

Російські окупанти у п'ятницю, 5 квітня, за дві години завдали п'яти ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Запоріжжя, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Наразі ми володіємо інформацією про те, що пошкоджено щонайменше три багатоповерхові будинки, 10 приватних будинків. На жаль, є загиблі. Остання інформація, якою ми володіємо, - це троє людей загинули, 13 осіб доправили до нашої лікарні, з яких четверо перебувають у важкому стані", - розповів Федоров в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що спочатку було завдано двох ракетних ударів, а за сорок хвилин - повторних ударів по тих самих місцях, після того, як туди прибули рятувальники й поліцейські.

"На жаль, постраждали двоє журналістів, які дістали поранень під час ракетних обстрілів", - уточнив голова ОВА.

Він зазначив, що внаслідок обстрілів постраждала також промислова і торговельна інфраструктура.

"Наразі ми не можемо оцінити весь масштаб руйнувань", - додав Федоров.

За даними пресслужби МВС, серед постраждалих - 9-річна дитина.

Теги: #запоріжжя #ракетні_удари

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:08 05.04.2024
Кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 19 осіб

Кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 19 осіб

17:37 05.04.2024
У Запоріжжі сталося ще два вибухи

У Запоріжжі сталося ще два вибухи

17:36 05.04.2024
Унаслідок ворожої атаки в Запоріжжі загинули дві людини, серед постраждалих є дитина - ОВА

Унаслідок ворожої атаки в Запоріжжі загинули дві людини, серед постраждалих є дитина - ОВА

16:43 05.04.2024
Унаслідок обстрілу Запоріжжя постраждали шестеро осіб - міськрада

Унаслідок обстрілу Запоріжжя постраждали шестеро осіб - міськрада

16:01 05.04.2024
Атака на Запоріжжя: є постраждалі - ОВА

Атака на Запоріжжя: є постраждалі - ОВА

07:47 30.03.2024
У Запоріжжі ліквідовано наслідки розливу нафтопродуктів у р. Дніпро після ракетного удару

У Запоріжжі ліквідовано наслідки розливу нафтопродуктів у р. Дніпро після ракетного удару

07:24 30.03.2024
Зловмисники демонтували 350 сонячних панелей у Запорізькій області

Зловмисники демонтували 350 сонячних панелей у Запорізькій області

20:11 28.03.2024
У Запоріжжі ще 24 освітні заклади перейдуть на змішану форму з 1 квітня

У Запоріжжі ще 24 освітні заклади перейдуть на змішану форму з 1 квітня

10:56 27.03.2024
У 24 школах Запоріжжя може відновитися навчання в змішаному форматі - голова ОВА

У 24 школах Запоріжжя може відновитися навчання в змішаному форматі - голова ОВА

06:07 23.03.2024
У Запоріжжі викрито угруповання, що сприяло отриманню фіктивної інвалідності

У Запоріжжі викрито угруповання, що сприяло отриманню фіктивної інвалідності

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський оглянув будівництво фортифікацій на Чернігівщині

У Запоріжжі сталося ще два вибухи

Унаслідок ворожої атаки в Запоріжжі загинули дві людини, серед постраждалих є дитина - ОВА

Зеленський затвердив санкції РНБО проти 7 фізосіб і 86 юросіб

Унаслідок обстрілу Запоріжжя постраждали шестеро осіб - міськрада

ОСТАННЄ

"Укренерго" другий вечір поспіль застосовує аварійні відключення е/е в низці областей

У Чернігівській області Зеленський вручив нагороди до другої річниці звільнення регіону

У ХАРКОВІ ЗНОВУ ВИБУХИ - ГОЛОВА ОБЛАДМІНІСТРАЦІЇ

Join UP! відкрив перше агентство за програмою франчайзингу в Польщі

Зеленський оглянув будівництво фортифікацій на Чернігівщині

Рішення про обов'язкову примусову евакуацію дітей ухвалено у двох тергромадах на Сумщині

Унаслідок атаки ГУР і ЗСУ на аеродромі "Енгельс-2", імовірно, зазнали пошкоджень три літаки Ту-95МС - ЗМІ

Суд постановив конфіскувати в екснардепа Онищенка 4 земельні ділянки, автомобіль, корпоративні права

Зеленський затвердив санкції РНБО проти 7 фізосіб і 86 юросіб

Офіс "Лікарів без кордонів" у Донецькій області повністю зруйновано внаслідок обстрілу РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА