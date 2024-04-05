Рішення про обов'язкову примусову евакуацію дітей ухвалено у двох тергромадах на Сумщині

У двох територіальних громадах Сумської області ухвалено рішення про обов'язкову евакуацію дітей у примусовий спосіб, повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Таке рішення було ухвалено через безпекову ситуацію. Його погодили члени Координаційного штабу з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначають, що загалом планують вивезти 297 дітей із 52 населених пунктів Сумської області.

Згідно з повідомленням, їх разом із батьками або іншими законними представниками евакуюють у безпечні регіони.