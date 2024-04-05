Хімічні атаки Росії частішають - ЗСУ

Використання військами РФ хімічних речовин під час ведення воєнних дій проти Сил оборони України стало системним, хімічні атаки частішають, заявляють у Командуванні Сил підтримки.

"Тільки за березень Сили оборони зафіксували 371 випадок застосування ворогом боєприпасів із вмістом небезпечних хімічних речовин. Це на 90 випадків більше, ніж за попередній період", - ідеться в повідомленні Управління стратегічних комунікацій (Стратком) Збройних сил України.

Загалом Сили оборони України за період з лютого 2023 року по березень 2024 року зафіксували 1412 випадків застосування РФ боєприпасів, споряджених небезпечними хімічними речовинами.

Як повідомляється, "хімічні атаки Росії частішають. Окупанти продовжують порушувати всі можливі міжнародні норми. Тенденція зростає, а використання ворогом небезпечних хімічних речовин стало системним".

"Нагадаємо в цьому зв'язку іншу цифру: 44 країни вже підтримали створення спецтрибуналу для рф за воєнні злочини в Україні. Серед них країни-члени Євросоюзу, Канада, Грузія, Японія, Молдова, Нова Зеландія, Велика Британія та Сполучені Штати", - наголошується в повідомленні.