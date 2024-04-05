Влітку в Україні очікуються тривалі періоди надзвичайної пожежної небезпеки - Гідрометцентр

Влітку в Україні очікується нерівномірність випадання опадів територією країни, внаслідок чого є велика вірогідність надзвичайної пожежної небезпеки - такі періоди можуть бути в червні й серпні на всій території країни, повідомила прессекретарка Укргідрометцентру Наталія Птуха.

"За орієнтовними прогнозами, саме на цей сезон, на 2024 рік з квітня по вересень, середньомісячна температура передбачається вищою за норму на 1-2 градуси", - сказала вона на брифінгу в Media Center Ukraine в п'ятницю.

За її словами, влітку велика ймовірність нерівномірного випадання опадів і на території України, і в принципі в часі. "Унаслідок чого є велика ймовірність виникнення тривалих, зокрема 7-10 днів без опадів, періодів надзвичайної пожежної небезпеки. Переважно це червень та серпень на всій території України. У південних областях також може це спостерігатися і в травні, і у вересні", - пояснила Птуха.