Ексміністр ветеранів Лапутіна мобілізувалася в СБУ

Колишній міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна мобілізувалася до лав Служби безпеки України.

"Одним із викликів для мене з початку широкомасштабного вторгнення було залишатися у цивільному секторі. Звісно, я розуміла необхідність збереження стабільності діяльності уряду та РНБО в ті найбуремніші часи", - написала Лапутіна у фейсбуці.

Водночас вона наголосила, що українці, які мають досвід протидії російським спецслужбам, військовий і бойовий досвід з 2014 року, мають повернутися до лав Сил безпеки та оборони.

"Відсьогодні - мобілізована до лав Служби безпеки України! ВЛК пройдена. Наближаємо нашу перемогу! Слава Україні!", - написала вона.

Як повідомлялося, 7 лютого Верховна Рада звільнила Юлію Лапутіну з посади міністра у справах ветеранів.

Лапутіна протягом 2010-2012 років була заступником начальника Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України. 14 квітня 2014 року у складі першої об'єднаної групи СБУ висадилася на Краматорському аеродромі, захист якого забезпечував спецпідрозділ "Альфа". У вересні-грудні 2014 року була командиром оперативної групи СБУ в АТО і виконувала завдання із затримання учасників проросійських терористичних формувань. З 2014 року обіймала посаду заступника начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України.