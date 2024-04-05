У Покровську та Нью-Йорку під обстрілами окупантів за добу загинули двоє, поранені восьмеро мирних жителів

Двоє людей загинули і двоє дістали поранення внаслідок обстрілу селища Нью-Йорк Бахмутського району за минулу добу, також там пошкоджені 37 будинків і дві адміністративні будівлі, розповів голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у своєму телеграм-каналі в п'ятницю вранці.

Крім того, за його словами, у місті Покровську унаслідок російських обстрілів поранені п'ятеро мирних жителів, пошкоджені 17 приватних будинків. У Миколаївці Костянтинівської громади Краматорського району поранена людина, пошкоджені чотири будинки. Про інших постраждалих унаслідок обстрілів не повідомляють.

Голова обладміністрації повідомив, що в Дачному Курахівської громади Покровського району пошкоджені три будинки та складське приміщення. У Бахмутському районі, крім Нью-Йорка, пошкоджені 14 приватних будинків, чотири багатоповерхові житлові будинки, промислова будівля, інфраструктурний об'єкт і два нежитлових приміщення на території Часовоярської громади, а місті Сіверську пошкоджені дві нежитлові будівлі. У Краматорському районі в місті Лимані пошкоджений будинок.

"Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 394 людини, у тому числі 18 дітей", - розповів Філашкін.