Суд виніс вирок екснардепу Онищенку у справі про корупційну схему розкрадання газу "Укргазвидобування" - 15 років позбавлення волі з конфіскацією

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) ухвалила вирок народному депутату України VII скликання Олександру Онищенку та його спільникові у справі про організацію корупційної схеми розкрадання газу "Укргазвидобування" в межах договорів про спільну діяльність, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"15 та 12 років позбавлення волі з конфіскацією – колегія суддів ВАКС оголосила вирок народному депутату України VII скликання та його фінансовому директору, обвинувачених у заволодінні державними коштами на суму понад 740 млн грн під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з публічним акціонерним товариством "Укргазвидобування", - ідеться в повідомленні САП у телеграм-каналі в п'ятницю.

Як повідомлялося з посиланням на антикорупційні органи, Онищенко створив злочинну організацію, учасники якої в період із січня 2013 року до червня 2016 року незаконно заробили понад 1,6 млрд грн на реалізації природного газу. Унаслідок таких дій ПАТ "Укргазвидобування" (100% акцій належать державній НАК "Нафтогаз України") було завдано збитків на понад 740 млн грн.

До "газової схеми" причетні 29 осіб. Серед них - двоє близьких людей, які виконували роль організаторів, решта - працівники "Укргазвидобування", юрист, фінансисти, керівники компаній тощо.

У межах досудового розслідування восьмеро підозрюваних визнали свою провину та уклали угоди про визнання вини. Семеро підозрюваних, зокрема Онищенко, перебувають у розшуку.

За даними ЗМІ, Онищенко переховувався від правосуддя в Іспанії.

5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата Онищенка. На момент голосування нардеп уже втік за кордон.