Події

08:56 05.04.2024

За добу на Харківщині один мирний мешканець загинув, двоє госпіталізовані з пораненнями

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За добу на Харківщині один мирний мешканець загинув, двоє госпіталізовані з пораненнями

У п'ятницю вранці, о 4:19, ЗС РФ обстріляли з РСЗВ Чернещину Ізюмського району Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Унаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ пошкоджено два приватні будинки. Без постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що напередодні, о 22:00, вороги обстріляли Харків. Біля станції техобслуговування зафіксовано влучання в землю. Пошкоджено 4 автомобілі, у 5-поверховій будівлі вибито скло. Без постраждалих.

Крім того, минулої доби внаслідок ворожого обстрілу земельної ділянки між с. Березівка та с. Коротич загинув 36-річний працівник агропідприємства, 55 та 21-річні чоловіки госпіталізовані з пораненнями. Пошкоджено 3 сільгоспмашини.

У Кучерівці внаслідок проведення бойових дій сталася пожежа: горів житловий будинок і господарська будівля. У Глибокому внаслідок ворожого удару КАБ пошкоджено двоповерхову будівлю та навчальний заклад. У Кіндрашівці внаслідок ворожої атаки горіли господарські будівлі, будинок і два автомобілі. У Чернещині внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено два приватні будинки. Постраждалих не зафіксовано.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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