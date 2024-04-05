За добу на Харківщині один мирний мешканець загинув, двоє госпіталізовані з пораненнями

У п'ятницю вранці, о 4:19, ЗС РФ обстріляли з РСЗВ Чернещину Ізюмського району Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Унаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ пошкоджено два приватні будинки. Без постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що напередодні, о 22:00, вороги обстріляли Харків. Біля станції техобслуговування зафіксовано влучання в землю. Пошкоджено 4 автомобілі, у 5-поверховій будівлі вибито скло. Без постраждалих.

Крім того, минулої доби внаслідок ворожого обстрілу земельної ділянки між с. Березівка та с. Коротич загинув 36-річний працівник агропідприємства, 55 та 21-річні чоловіки госпіталізовані з пораненнями. Пошкоджено 3 сільгоспмашини.

У Кучерівці внаслідок проведення бойових дій сталася пожежа: горів житловий будинок і господарська будівля. У Глибокому внаслідок ворожого удару КАБ пошкоджено двоповерхову будівлю та навчальний заклад. У Кіндрашівці внаслідок ворожої атаки горіли господарські будівлі, будинок і два автомобілі. У Чернещині внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено два приватні будинки. Постраждалих не зафіксовано.