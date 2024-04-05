Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область, десять постраждалих

Російські війська за добу продовжили обстрілювати Херсонську область, 10 осіб отруїлися продуктами горіння, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби противник обстрілював Антонівку, Придніпровське, Кізомис, Понятівку, Садове, Дніпровське, Янтарне, Білозерку, Томину Балку, Микільське, Берислав, Дудчани, Качкарівку, Гаврилівку, Новоберислав та місто Херсон", - написав він у телеграм-каналі вранці в п'ятницю.

За словами Прокудіна, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, пошкоджено 10 приватних будинків. Також було зафіксовано влучання в кооператив, гаражне приміщення і компанію газотранспортної системи, внаслідок чого пошкоджено газопровід, теплопровід, сонячні колектори, опорні конструкції.