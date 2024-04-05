США схвалили передачу Ізраїлю тисячі авіабомб

Американська влада схвалила надання Ізраїлю тисяч додаткових авіабомб, які доставлять не раніше наступного року, повідомляє Reuters.

Видання із посиланням на неназваного чиновника повідомляє, що схвалена передача охоплює 1000 бомб МК82 вагою понад 200 кг, понад 1000 бомб малого діаметру і запали для бомб МК80.

Зазначається, що США продовжують надавати Ізраїлю озброєння, незважаючи на зростаючу критику війни в Секторі Гази.

Зокрема, за інформацією видання, рішення про передачу авіабомб ухвалили в понеділок, 1 квітня, коли Ізраїль завдав удару по Сектору Гази, унаслідок якого загинули співробітники гуманітарної організації World Central Kitchen (WCK).

Джерела видання запевняють, що удар стався вже після того, як американська влада ухвалила рішення про авіабомби.