Україна та Угорщина провели переговори про шляхи поліпшення двосторонніх відносин

Українська та угорська делегації високого рівня провели онлайн-зустріч, на якій обговорили шляхи вирішення основних питань двостороннього порядку денного, повідомляє пресслужба Офісу президента України.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що з 11 пунктів, запропонованих угорською стороною, фактично погодили вже п'ять. У питаннях національних громад є узгоджені позиції, які напрацювали і попередньо зафіксували робочі групи. Робота триває і буде фіналізована в найкоротші терміни.

Також суттєвим є прогрес у розширенні логістичних і транспортних можливостей на спільному кордоні. Так, у пункті пропуску "Лужанка - Берегшурань" уже цього місяця почнуть пускати вантажівки без обмеження ваги. Крім того, відкриють новий пункт пропуску "Велика Паладь - Надьгодош". Це допоможе знизити черги на кордоні з Угорщиною.

"Нові перспективи на економічному, інфраструктурному, соціальному та інших напрямах дадуть обом нашим країнам змогу стати сильнішими й заможнішими. За кожним із цих напрямів сформовані спільні робочі групи. І вони вже виробили пакет ефективних рішень", - розповів Єрмак.

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина уточнила, що українська сторона представить конкретні кроки щодо кожного блоку питань.

"Для нас важливо, щоб досягнуті домовленості були не лише узгоджені, а й зафіксовані. Сьогодні буде надана позиція у вигляді конкретних кроків, які бачить українська сторона стосовно кожного з блоків питань, що стосуються двосторонніх відносин у частині захисту угорської національної меншини. Ми готові максимально оперативно провести наступну зустріч", - наголосила Стефанішина.

Українську делегацію очолив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Участь у зустрічі взяли: віцепрем’єр-міністри Ольга Стефанішина та Михайло Федоров, заступники керівника Офісу Глави держави Ігор Жовква та Олена Ковальська, міністр освіти і науки Оксен Лісовий, заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс, голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина, начальник Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита, голова Державної служби з питань етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський. Угорську делегацію очолив міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Петер Сіярто.