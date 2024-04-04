За ексрадника голови ОП внесли заставу в 30 млн грн - ВАКС

За ексрадника голови Офісу президента України Артема Шила, підозрюваного в організації групи, причетної до заволодіння 94,8 млн грн коштів АТ "Укрзалізниця", внесено заставу в 30 млн грн.

"Заставу за підозрюваного в сумі 30 млн грн, визначену постановою ВАКС як альтернативу арешту, внесено", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у Вищому антикорупційному суді в четвер.

Як повідомлялося, ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 30 млн грн для колишнього радника Офісу президента України.

Термін дії запобіжного заходу - до 31 травня 2024 року включно. У разі внесення застави на підозрюваного буде покладено відповідні процесуальні обов'язки.

Як стало відомо, йдеться про ексрадника Офісу президента Артема Шила. Офіційно агентству "Інтерфакс-Україна" цю інформацію не підтверджують.

Раніше антикорупційні органи викрили організовану групу, діяльність якої призвела до заволодіння 94,8 млн грн під час закупівлі трансформаторів під час воєнного стану. Зазначено, що ОГ було створено 2021 року для контролю над грошовими коштами УЗ. "Протягом червня-грудня 2022 року її керівник через підконтрольних посадовців "Укрзалізниці" забезпечив відбір заздалегідь визначеної компанії постачальником силових трансформаторів", - інформували в прокуратурі.