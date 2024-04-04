Суд продовжив до 2 червня арешт судді Тандиру, який збив на смерть нацгвардійця на блокпосту

Святошинський районний суд Києва залишив під вартою до 2 червня голову Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира, який збив насмерть бійця Національної гвардії України в дорожньо-транспортній пригоді на блокпосту в травні 2023 року.

"За клопотанням Київської міської прокуратури Святошинський районний суд міста Києва продовжив термін дії запобіжного заходу судді, який обвинувачується у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння", - йдеться в повідомленні Київської міської прокуратури в телеграм-каналі в четвер.

У прокуратурі уточнюють, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави продовжено на 2 місяці - до 2 червня 2024 року включно.

Як повідомлялося, 25 травня 2023 року суддя Тандир, перебуваючи за кермом автомобіля, скоїв наїзд на військовослужбовця Національної гвардії України. Унаслідок ДТП нацгвардієць загинув на місці.

У серпні 2023 року досудове розслідування щодо судді завершено, справа перебуває на розгляді суду. Суддю звинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).