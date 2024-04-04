Кількість атак РФ у березні знизилася на 9% порівняно з лютим - британська розвідка

Кількість зареєстрованих атак РФ по всій лінії фронту в Україні в березні 2024 року була на 9% нижчою порівняно з лютим 2024 року, впавши приблизно з 2340 до 2120, повідомляють у британській розвідці.

"Кількість зареєстрованих нападів на авдіївському напрямку становила третину всіх нападів у лютому, коли місто було захоплено російськими військами, але в березні скоротилася до чверті", - йдеться у звіті, оприлюдненому в четвер у соціальній мережі Х Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

При цьому наголошується, що кількість зареєстрованих атак РФ на південний захід Донецька зросла з 721 у лютому до 806 у березні і в результаті становила 38% від усіх атак.

"Попри ці зусилля, Росія не домоглася якихось помітних успіхів у цьому районі і продовжує оспорювати невеликі поселення, включно з Новомихайлівкою, Георгіївкою і Урожайним", - зазначено у звіті розвідки.