Події

14:24 04.04.2024

Кількість атак РФ у березні знизилася на 9% порівняно з лютим - британська розвідка

1 хв читати
Кількість атак РФ у березні знизилася на 9% порівняно з лютим - британська розвідка

Кількість зареєстрованих атак РФ по всій лінії фронту в Україні в березні 2024 року була на 9% нижчою порівняно з лютим 2024 року, впавши приблизно з 2340 до 2120, повідомляють у британській розвідці.

"Кількість зареєстрованих нападів на авдіївському напрямку становила третину всіх нападів у лютому, коли місто було захоплено російськими військами, але в березні скоротилася до чверті", - йдеться у звіті, оприлюдненому в четвер у соціальній мережі Х Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

При цьому наголошується, що кількість зареєстрованих атак РФ на південний захід Донецька зросла з 721 у лютому до 806 у березні і в результаті становила 38% від усіх атак.

"Попри ці зусилля, Росія не домоглася якихось помітних успіхів у цьому районі і продовжує оспорювати невеликі поселення, включно з Новомихайлівкою, Георгіївкою і Урожайним", - зазначено у звіті розвідки. 

Теги: #статистика #атаки_рф #британська_розвідка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:15 02.04.2024
РФ використовує приманки, щоб заплутати українські цілевказання - британська розвідка

РФ використовує приманки, щоб заплутати українські цілевказання - британська розвідка

14:18 31.03.2024
ЧФ для захисту своїх кораблів від українських безпілотників у Новоросійську довелося розташувати біля входу в порт 4 баржі - британська розвідка

ЧФ для захисту своїх кораблів від українських безпілотників у Новоросійську довелося розташувати біля входу в порт 4 баржі - британська розвідка

13:36 29.03.2024
РФ останніми атаками вибила 10-12% наявної в березні потужності генерації е/е - директор ЦДЕ

РФ останніми атаками вибила 10-12% наявної в березні потужності генерації е/е - директор ЦДЕ

10:01 29.03.2024
Унаслідок атаки РФ пошкоджено енергетичну інфраструктуру в шести областях - Шмигаль

Унаслідок атаки РФ пошкоджено енергетичну інфраструктуру в шести областях - Шмигаль

09:43 29.03.2024
Очільник МВС: Уночі та вранці атаковано 10 регіонів України, по меддопомогу звернулися 6 людей, серед них - дитина

Очільник МВС: Уночі та вранці атаковано 10 регіонів України, по меддопомогу звернулися 6 людей, серед них - дитина

13:18 26.03.2024
Необхідність підтримувати операції в Україні сковує амбіції РФ на інших напрямках - британська розвідка

Необхідність підтримувати операції в Україні сковує амбіції РФ на інших напрямках - британська розвідка

01:03 26.03.2024
Харків під ворожими ударами

Харків під ворожими ударами

13:49 25.03.2024
РФ створить дві нові армії та зможе їх укомплектувати, але вони матимуть проблеми з підготовкою та оснащенням - британська розвідка

РФ створить дві нові армії та зможе їх укомплектувати, але вони матимуть проблеми з підготовкою та оснащенням - британська розвідка

13:16 23.03.2024
Українські удари порушили роботу щонайменше 10% потужностей російських НПЗ - британська розвідка

Українські удари порушили роботу щонайменше 10% потужностей російських НПЗ - британська розвідка

12:11 21.03.2024
Війська РФ продовжують активні бойові дії в Донецькій області, прагнучи взяти під контроль Орлівку, Тоненьке, Первомайське і Невельське - британська розвідка

Війська РФ продовжують активні бойові дії в Донецькій області, прагнучи взяти під контроль Орлівку, Тоненьке, Первомайське і Невельське - британська розвідка

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти вдарили по Харківщині, загинув мирний житель - ОВА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло 128 медпрацівників, 288 поранено - ВООЗ

Столтенберг, відкриваючи засідання Ради Україна - НАТО: Ми маємо посилити нашу підтримку Україні

Глава МВС: За час війни 289 цивільних загинули, підірвавшись на мінах, зокрема 15 дітей

ЗАЕС - знову на межі блекауту через відключену після російських обстрілів ЛЕП

ОСТАННЄ

На честь 75-річчя НАТО до штаб-квартири вперше привезли оригінал Вашингтонського договору

Окупанти вдарили по Харківщині, загинув мирний житель - ОВА

Регіональний Український жіночий конгрес відбудеться в Полтаві 5 квітня

Понад 1970 об'єктів культурної інфраструктури України постраждали через агресію РФ

Другий поїзд із "варшавських" вагонів вийшов на маршрут у Київському метрополітені

У Києві 2 квітня було зафіксовано рекорд швидкості вітру, а 3 квітня повторився попередній

Змінено порядок відвідування Херсонської області іноземними громадянами та міжнародними організаціями

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло 128 медпрацівників, 288 поранено - ВООЗ

Бахмутський та авдіївський напрямки - одні з найгарячіших у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" - речник

Столтенберг, відкриваючи засідання Ради Україна - НАТО: Ми маємо посилити нашу підтримку Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА