На честь 75-річчя НАТО до штаб-квартири вперше привезли оригінал Вашингтонського договору

З нагоди 75-річчя Організації Північноатлантичного договору в штаб-квартирі Альянсу відбулися урочисті заходи, до Брюсселя вперше привезли оригінал Вашингтонського договору.

Святкування збіглися з дводенним засіданням міністрів закордонних справ країн - членів Альянсу, в рамках якого відбулося засідання Ради Україна-НАТО.

Виступаючи перед главами зовнішньополітичних відомств країн-членів, послами та працівниками штаб-квартири, генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг сказав: "Дорогі друзі, святкуючи 75-річчя, нам випала велика честь мати тут наш установчий договір. Уперше в штаб-квартирі НАТО, просто переді мною. Це Вашингтонський договір, оригінал, і мені подобається Вашингтонський договір. Хоча б тому, що він дуже короткий, лише 14 абзаців на кількох сторінках. Ніколи ще не було жодного документа з такою невеликою кількістю слів, які так багато значать для стількох людей, для безпеки, процвітання і для миру. Усе через урочисту обіцянку стояти разом і захищати одне одного ось уже 75 років".

Оригінал Вашингтонського договору виставлено під склом в основній будівлі штаб-квартири "Агора", де і відбулися заходи.

Столтенберг назвав НАТО "найсильнішим, найміцнішим і найуспішнішим Альянсом в історії". "У роки після Другої світової війни страх перед ще однією руйнівною війною був реальний. І цього ж дня 1949 року міністри закордонних справ 12 країн Європи та Північної Америки зібралися, щоб підписати Вашингтонський договір, створити наш Альянс, який гарантував безпеку протягом довгих років холодної війни", - сказав генсек.

Зазначивши, що 2014 рік і незаконна анексія Криму Росією "стали ще одним поворотним моментом" для НАТО, генсек нагадав, що відтоді Альянс найбільш масштабно за останні кілька поколінь посилив колективну оборону. "Сьогодні НАТО більше, сильніше і згуртованіше, ніж будь-коли", - констатував він.

Гімн НАТО виконав оркестри Королівських ВПС Бельгії та Королівського військово-морського флоту Нідерландів. Перед присутніми виступили деякі міністри закордонних справ, після чого генсек і міністр закордонних справ Бельгії розрізали невеликий торт.