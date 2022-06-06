У Великій Британії відсвяткували ювілей правління Єлизавети II

Королева Великої Британії Єлизавета II в неділю здивувала жителів країни неоголошеним публічним заходом під час заключного дня національного святкування її ювілейного правління, передають британські ЗМІ.

Королева вийшла на балкон Букінгемського палацу і з посмішкою та традиційним жестом вітала тисячі підданих. На королеві був яскраво-зелений костюм, капелюх такого ж кольору, а також перлинне намисто.

96-річна королева з'явилася на публіці у супроводі членів сім'ї – сина принца Чарльза, його дружини герцогині Корнуольської Камілли, онука Єлизавети II принца Вільяма та його дружини герцогині Кембриджської Кетрін разом із дітьми.

Під час виходу королеви Служба військових оркестрів Королівської морської піхоти Великої Британії грала національний гімн країни "Боже, бережи Королеву", а тисячі присутніх біля палацу підспівували.

Пізніше в акаунті королівської сім'ї в соціальних мережах опублікували заяву королеви, в якій вона подякувала британцям за тепле ставлення до неї та за масштабні урочистості з нагоди платинового ювілею з дня входження Єлизавети II на британський трон.

"Я задоволена і глибоко зворушена тим, що так багато людей вийшли на вулиці, щоб відсвяткувати мій платиновий ювілей", - заявила Єлизавета II.

"Хоча я і не відвідала кожен захід особисто, моє серце з вами, і я, як і раніше, віддана служінню вам у міру своїх здібностей за підтримки моєї родини", - наголосила вона.

До цього королева з'явилася на публіці у четвер 2 червня - першого дня урочистостей з нагоди платинового ювілею. Вона також вийшла на балкон Букінгемського палацу. Однак після цього палац поширив заяву, згідно з якою королева не братиме участі в деяких заходах, оскільки зазнає "деякого дискомфорту".

З 2 до 5 червня по всій Великій Британії пройшли гуляння та паради. Найбільш масштабні заходи, зокрема театралізована хода на честь 70-річчя від дня сходження Єлизавети II на британський престол, відбулися в Лондоні. Головний захід відбувся у суботу ввечері на площі перед Букінгемським палацом. На сцені з'явилися світові знаменитості, музиканти, співаки.

70-річчя на британському престолі - перший ювілей, який британська королева проводить без чоловіка Філіпа, який помер у квітні 2021 року у віці 99 років.

Єлизавета II зійшла на престол 6 лютого 1952 року у віці 25 років. Того дня помер її батько – король Георг VI.

За період її правління у Великій Британії змінилися 14 прем'єр-міністрів - від Вінстона Черчилля до Бориса Джонсона.