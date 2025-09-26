Інтерфакс-Україна
12:15 26.09.2025

Порошенку 60: найкращий подарунок – донат "Справі Громад" на детектори дронів для військових, який подвоїть ювіляр

Фото: https://eurosolidarity.org/2025/09/26/poroshenku-60-deputaty/

Народні депутати з фракції "Європейська Солідарності" з нагоди ювілею лідера партії, п’ятого президента Петра Порошенка закликали всіх охочих задонатити ГО "Справа Громад" на детектори дронів для військових "Аспірин 2.0". Фонд Порошенка традиційно подвоїть зібрану суму.

"У свій ювілей Петро Порошенко – серед найкращих і з найкращими, він знову їде до військових, що захищають Україну. 11 з половиною років Порошенко живе допомогою ЗСУ, реформою Армії і її переоснащенням, зміцненням Сил оборони. У владі, на посту пʼятого Президента разом із ЗСУ звільнив десятки населених пунктів, не допустив повномасштабного вторгнення. Не допустив великої війни, і в цьому була його професійність дипломата і переговорника", – написала у соцмережах співголова фракції Ірина Геращенко.

"Вже більше шести років він і ми – не у владі, але для допомоги ЗСУ це нічого не змінює, Армія наш ключовий пріоритет. Найкращим подарунком для Порошенка буде підтримка ЗСУ. Тому я, наша фракція, наша команда сьогодні робимо донат на "Справу Громад", яка зараз готує велику передачу таких дефіцитних на фронті "Аспіринів". Це не ліки, а дуже якісний детектор дронів! Фонд Порошенка має тисячі прохань про поставку "Аспіринів". "Справа Громад" звітує за кожну гривню. А Порошенко подвоїть кожну гривню, кожен донат", – написала народна депутатка.

Задонатити на детектори дронів можна за реквізитами ГО "Справа Громад":

5169 3305 3948 0845 Приват

Монобанк https://send.monobank.ua/jar/5QZhma2F8k

