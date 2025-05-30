Дипломатична академія України ім.Геннадія Удовенка відзначила 30-річчя

Урочистий захід з нагоди 30-річчя заснування Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ України за участі керівництва держави, дипломатичного корпусу, викладацької та експертної спільноти відбувся у пʼятницю .

В урочистостях взяли участь голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Відкриваючи захід, директор ДАУ Геннадій Надоленко відзначив важливу роль Академії, її досягнення за час існування та перспективи на сучасному етапі.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив на винятковому внеску Дипломатичної Академії у зміцнення української дипломатії та окреслив пріоритети її подальшого розвитку.

"Протягом трьох десятиліть Академія відіграє ключову роль у розвитку кадрового потенціалу системи зовнішньополітичної служби нашої держави. За цей час ви зміцнили репутацію та авторитет, зберегли сильний колектив, вдосконалили навчальні програми", — наголосив Андрій Сибіга.

Стефанчук відзначив, що Верховна Рада залишається надійним партнером української дипломатії.

"Дипломатична академія — не просто освітня установа. Це центр формування нової генерації українських дипломатів — патріотичних, освічених, професійних, загартованих у боротьбі за Незалежність", - наголосив глава ВРУ.

Єрмак зазначив, що за час свого існування Дипломатична академія підготувала багатьох фахівців, які зараз представляють Україну у світі та просувають українські інтереси.

"Ваші перемоги вимірюються серцями та розумами, згуртованими заради України. Для нас критично важливо втримати безпрецедентну єдність навколо України. Доводиться весь час змінюватись, бути твердим у принципах і гнучким у підходах", – підкреслив він.

Сибіга зауважив, що Дипломатична академія має задавати високі стандарти дипломатії, вивчати найкращі сучасні практики та інтегрувати їх в українську експертизу, а також формувати школу сучасної української дипломатії — дипломатії країни, яка воює.

Глава МЗС відзначив курси для новопризначених послів, молодих дипломатів та подружжя дипломатів, які нещодавно були розроблені та започатковані Академією. Він також високо оцінив роботу Центру мовної підготовки, зауваживши, що на базі Академії зокрема пройшли мовні курси 20 українських пілотів F-16.

"Перед українською дипломатією стоять глобальні безпекові виклики, що вимагають відповідного мислення, вміння ухвалювати рішення, рішучості та сміливості. Україна має унікальний досвід дипломатії — дипломатії країни, яка воює. Після початку повномасштабного вторгнення РФ для багатьох стало очевидним, наскільки значущою є Україна на геополітичній карті світу", — наголосив міністр.

Глава українського дипломатичного відомства підкреслив фундаментальну роль Академії як осередку публічної дипломатії, через яку Україна говорить зі світом мовою аргументів, правди, щирих емоцій та відкритості.

Міністр повідомив про плани повернути Академії статус, який дозволить готувати фахівців за магістерськими програмами, аби майбутні дипломати могли не лише підвищувати кваліфікацію, а й здобувати повну сучасну освіту.

"Говорячи про українську дипломатію, переконаний, що сьогодні до трьох "п" Геннадія Удовенка — професіоналізму, патріотизму та порядності, яким було створено Академію і чиїм іменем вона названа, — ми можемо додати ще одну "п": принциповість. Принциповість у відстоюванні національних інтересів України, чому вчать саме тут, в Академії", — підсумував Сибіга.

Під час урочистого заходу співробітникам Дипломатичної академії імені Г. Удовенка були вручені спеціальні відзнаки Міністерства закордонних справ та Верховної Ради України.