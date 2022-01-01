Події

14:11 01.01.2022

Мішель закликав до зміцнення економічного і валютного союзу в рамках ЄС

2 хв читати
Мішель закликав до зміцнення економічного і валютного союзу в рамках ЄС

Голова Європейської Ради Шарль Мішель до 20-річного ювілею єдиної європейської валюти, євро, закликав до зміцнення економічного і валютного союзу в рамках ЄС.

"Якщо ми хочемо просувати наші європейські цінності, якщо ми хочемо керувати важливими проблемами 21-го століття, нам потрібна глобальна валюта, яка відповідає нашим глобальним амбіціям", - зазначив він в перший день нового року в заяві, присвяченій ювілею євро.

На сьогодні на євро перейшли, відмовившись від своїх національних валют, 19 з 27 держав-членів ЄС, в яких живуть майже 350 мільйонів громадян Союзу.

Мішель назвав євро частиною європейської ідентичності, частиною європейського мислення, європейського духу.

"Незважаючи на кризи, євро виявився стійким - символом європейської єдності і стабільності, і ніколи це було так вірно, як під час пандемії COVID-19", - наголосив глава Євроради. Євро, за його словами, "став наріжним каменем стабільності, стабільним активом Союзу".

"Сильний міжнародний євро дає нам більше свободи в ухваленні геополітичних рішень, а також забезпечує більший доступ до міжнародних фінансових ринків", - додав він.

Євро, наголосив Мішель, - це провідна валюта для інвестицій в екологічно безпечні проекти. Сьогодні приблизно половина глобальних "зелених" облігацій випущена в Євро.

"Зрозуміло одне: для успішного переходу до "зелених" і цифрових технологій необхідні величезні інвестиції. Ось чому так важливо створити (в рамках ЄС - ІФ) банківський союз і союз ринків капіталу", - заявив голова Європейської Ради.

Теги: #мішель #ювілей #євро
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:58 01.01.2022
Міністри фінансів країн Єврогрупи відзначили ювілей євро, відзначивши його роль у подоланні криз

Міністри фінансів країн Єврогрупи відзначили ювілей євро, відзначивши його роль у подоланні криз

22:07 30.12.2021
Бельгійці продовжують обмінювати бельгійські франки через 20 років після запровадження євро

Бельгійці продовжують обмінювати бельгійські франки через 20 років після запровадження євро

09:15 17.12.2021
Лідери ЄС обговорили високі ціни на енергоресурси, не змогли дійти загальних висновків - Мішель

Лідери ЄС обговорили високі ціни на енергоресурси, не змогли дійти загальних висновків - Мішель

13:10 15.12.2021
Зеленський зустрівся з президентом Євроради, очікує чітких сигналів про неприпустимість ескалації на Донбасі

Зеленський зустрівся з президентом Євроради, очікує чітких сигналів про неприпустимість ескалації на Донбасі

14:25 12.10.2021
ЄС та Україна посилять співпрацю в боротьбі з кібератаками - президент Європейської ради

ЄС та Україна посилять співпрацю в боротьбі з кібератаками - президент Європейської ради

19:56 11.10.2021
Президент Євроради Мішель відвідав об'єкти Меморіального центру в Бабиному Яру

Президент Євроради Мішель відвідав об'єкти Меморіального центру в Бабиному Яру

07:56 24.08.2021
Зеленський і Мішель обговорили спільне координування зусиль у рамках подальшої роботи "Кримської платформи" і підготовку до саміту Україна-ЄС

Зеленський і Мішель обговорили спільне координування зусиль у рамках подальшої роботи "Кримської платформи" і підготовку до саміту Україна-ЄС

19:34 02.08.2021
Байден не поїде на ювілей екс-президента США Обами

Байден не поїде на ювілей екс-президента США Обами

16:14 19.07.2021
ЄС надасть допомогу країнам Східного партнерства в розмірі 2,3 млрд євро – голова Євроради

ЄС надасть допомогу країнам Східного партнерства в розмірі 2,3 млрд євро – голова Євроради

13:32 19.07.2021
Кличко відзначає 50-річчя і демонструє спортивну форму

Кличко відзначає 50-річчя і демонструє спортивну форму

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Богодухові Харківської області вибухнув газовий балон, постраждали дві жінки

В Україні за добу виявили 5 026 нових випадків захворювання на Сovid-19, одужали 6 073 людини, 190 померли

На Донбасі в результаті трьох обстрілів російських найманців загинув український військовий

Зеленський привітав українців із новим роком

Зеленський у неділю обговорить із Байденом питання безпеки

ОСТАННЄ

У новорічну ніч кордони України перетнули 86,4 тис. осіб

Найближчої доби в Україні очікується зниження температури

Кількість виявлених заражень COVID-19 у світі перевищила 288 млн

У Богодухові Харківської області вибухнув газовий балон, постраждали дві жінки

Польські прикордонники нарахували минулого року майже 40 тис. спроб незаконно потрапити до Польщі з Білорусі

В Україні за минулу добу на пожежах загинули 12 людей

В Україні вводиться в дію закон про основи національного спротиву

Американська актриса Бетті Вайт померла на 100-му році життя

В Україні за добу виявили 5 026 нових випадків захворювання на Сovid-19, одужали 6 073 людини, 190 померли

Байден має намір у неділю обговорити з Зеленським російську тематику

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА