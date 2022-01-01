Мішель закликав до зміцнення економічного і валютного союзу в рамках ЄС

Голова Європейської Ради Шарль Мішель до 20-річного ювілею єдиної європейської валюти, євро, закликав до зміцнення економічного і валютного союзу в рамках ЄС.

"Якщо ми хочемо просувати наші європейські цінності, якщо ми хочемо керувати важливими проблемами 21-го століття, нам потрібна глобальна валюта, яка відповідає нашим глобальним амбіціям", - зазначив він в перший день нового року в заяві, присвяченій ювілею євро.

На сьогодні на євро перейшли, відмовившись від своїх національних валют, 19 з 27 держав-членів ЄС, в яких живуть майже 350 мільйонів громадян Союзу.

Мішель назвав євро частиною європейської ідентичності, частиною європейського мислення, європейського духу.

"Незважаючи на кризи, євро виявився стійким - символом європейської єдності і стабільності, і ніколи це було так вірно, як під час пандемії COVID-19", - наголосив глава Євроради. Євро, за його словами, "став наріжним каменем стабільності, стабільним активом Союзу".

"Сильний міжнародний євро дає нам більше свободи в ухваленні геополітичних рішень, а також забезпечує більший доступ до міжнародних фінансових ринків", - додав він.

Євро, наголосив Мішель, - це провідна валюта для інвестицій в екологічно безпечні проекти. Сьогодні приблизно половина глобальних "зелених" облігацій випущена в Євро.

"Зрозуміло одне: для успішного переходу до "зелених" і цифрових технологій необхідні величезні інвестиції. Ось чому так важливо створити (в рамках ЄС - ІФ) банківський союз і союз ринків капіталу", - заявив голова Європейської Ради.