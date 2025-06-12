Інтерфакс-Україна
Економіка
19:07 12.06.2025

Курс євро до гривні сягнув історичного максимуму – 48,08 грн/1EUR

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Курс євро до гривні сягнув історичного максимуму – 48,08 грн/1EUR

Національний банк України (НБУ) через падіння долара до євро встановив офіційний курс євро до гривні на 13 червня на рівні 48,0825 грн/EUR, що стало історичним максимумом.

Згідно з даними НБУ, попередній історичний максимум був зафіксований 22 квітня та становив 47,7653 грн/1EUR.

Від початку року курс євро до гривні зріс на 6,08 грн — з 41,9960 грн/1EUR до 48,0825 грн/1EUR.

На готівковому ринку, з початку тижня продаж євро зріс до 48,30/1EUR, а купівля 48,00/1EUR

Водночас курс гривні до долара залишається відносно стабільним та становитиме на 13 червня 41,4880 грн/1$.

Джерело: https://bank.gov.ua/ua/markets/exchangerate-chart?cn%5B%5D=EUR&startDate=01.01.2024&endDate=19.06.2025

Теги: #євро #курс

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