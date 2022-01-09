Події

04:39 09.01.2022

Зеленський привітав із 30-річчям встановлення українсько-польських дипломатичних відносин

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Зеленський привітав із 30-річчям встановлення українсько-польських дипломатичних відносин

Президент України Володимир Зеленський привітав Україну та Польщу з 30-річчям встановлення дипломатичних відносин.

"Сьогодні відзначаємо 30 років з дня встановлення дипломатичних відносин між Україною та Польщею. Цінуємо наше стратегічне партнерство та справді дружні взаємини. Разом із президентом Анджеєм Дудою працюємо далі над новими історіями успіху України та Польщі", – написав Зеленський у своєму Twitter у суботу.

 

 

Теги: #ювілей #дипломатія #польща
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