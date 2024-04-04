Події

12:48 04.04.2024

Змінено порядок відвідування Херсонської області іноземними громадянами та міжнародними організаціями

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У Херсонській області змінено порядок відвідування області іноземними громадянами та міжнародними організаціями, акредитованих представників медіа це не стосується, повідомила пресслужба Сил оборони півдня України.

"Відтепер потрібно повідомити про чіткі плани відвідати населені пункти регіону за 72 години до візиту. Це стосується представників іноземних, консульських установ, представництв міжнародних організацій, добровольців тощо", - йдеться в повідомленні.

Подати заповнені документи потрібно на електронну пошту Комендатури Херсонської області: [email protected].

"Якщо ви - представник медіа, хочете працювати на території Одеської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської та Запорізької областей, заповніть Google-форму в об'єднаному координаційному центрі сил оборони півдня України", - йдеться в повідомленні.

Google-форму на роботу необхідно заповнити кожному представнику медіа окремо і надіслати запит не пізніше ніж за 72 години до візиту.

 

Теги: #порядок #відвідування #херсонська_область

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