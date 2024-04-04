Події

11:24 04.04.2024

ЗАЕС - знову на межі блекауту через відключену після російських обстрілів ЛЕП

1 хв читати
ЗАЕС - знову на межі блекауту через відключену після російських обстрілів ЛЕП

Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту через відключення внаслідок російських обстрілів о 10:06 четвертої лінії електропередач "Запорізька ТЕС - Феросплавна", якою надходить живлення від української енергосистеми для забезпечення власних потреб, повідомила пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Наразі найбільша в Європі АЕС з'єднана з енергосистемою країни тільки ЛЕП "Дніпровська", роботу якої нещодавно відновлено силами українських енергетиків.

"Це вкотре загрожує настанням аварійної ситуації на тимчасово окупованій ЗАЕС, адже в разі відключення цієї - останньої - лінії зв'язку з українською енергомережею станція опиниться на межі чергового блекауту, що є важким порушенням умов її безпечної експлуатації", - наголосили в НАЕК.

"ЗАЕС має негайно перейти під повний контроль України, її законного оператора - "Енергоатома", а росія має вивести зі станції своїх військових і військову техніку", - заявили в компанії.

Як повідомлялося, від початку російської окупації Запорізька АЕС пережила вісім повних блекаутів й один частковий - із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки. Їхня відмова загрожує настанням аварійної ситуації.

Теги: #відключення #леп #заес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:46 01.04.2024
У Києві відключено від опалення 97% житлових будинків

У Києві відключено від опалення 97% житлових будинків

12:31 31.03.2024
В Одесі та Одеському районі чергове аварійне відключення енергопостачання - ДТЕК

В Одесі та Одеському районі чергове аварійне відключення енергопостачання - ДТЕК

10:10 31.03.2024
Ціллю ракетної атаки РФ були високовольтні підстанції в південному регіоні, в Одесі застосували аварійні відключення е/е - "Укренерго"

Ціллю ракетної атаки РФ були високовольтні підстанції в південному регіоні, в Одесі застосували аварійні відключення е/е - "Укренерго"

20:53 30.03.2024
Через наслідки обстрілів кілька областей ввели графіки екстрених відключень електропостачання

Через наслідки обстрілів кілька областей ввели графіки екстрених відключень електропостачання

07:19 30.03.2024
У Полтавській області скасовано графіки аварійних відключень е/е

У Полтавській області скасовано графіки аварійних відключень е/е

20:14 29.03.2024
У Полтавській області без електрики 154 тис. побутових споживачів

У Полтавській області без електрики 154 тис. побутових споживачів

15:53 29.03.2024
"Укренерго" застосувало графіки аварійних відключень до вечора в Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях

"Укренерго" застосувало графіки аварійних відключень до вечора в Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях

18:12 22.03.2024
Одеса переходить на екстрені відключення електроенергії

Одеса переходить на екстрені відключення електроенергії

15:44 22.03.2024
Обленерго повідомляють про скасування графіків відключень електроенергії в низці областей

Обленерго повідомляють про скасування графіків відключень електроенергії в низці областей

07:16 22.03.2024
Через ракетну атаку Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту

Через ракетну атаку Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Глава МВС: Чверть території України забруднена мінами, повне гуманітарне розмінування можливе лише після завершення війни

Троє постраждалих унаслідок нічної атаки "Шахедів" на Харків у важкому стані - Синєгубов

ЗС України за добу ліквідували 670 окупантів і 29 артсистем

Після ударів безпілотниками в Харкові четверо загиблих і 12 постраждалих

Окупанти вночі атакували Україну 20 "шахедами", ППО знищила 11 із них

ОСТАННЄ

В Україні буде запущено держреєстр забруднених мінами територій - глава МВС

Волонтери ТЧХУ допомагали постраждалим після російської атаки "шахедами" на Харків

Глава МВС: Чверть території України забруднена мінами, повне гуманітарне розмінування можливе лише після завершення війни

Гендиректором - художнім керівником театру ім. Франка став Нищук - Мінкультури

ГУР: За все, що відбувається на території Росії, відповідальний режим Путіна

Затримки із західною військовою допомогою Україні дають змогу окупантам адаптуватися - ISW

Армія РФ за минулу добу 7 разів обстріляла Миколаївський район з артилерії, атакувала безпілотником, без жертв - ОВА

Троє постраждалих унаслідок нічної атаки "Шахедів" на Харків у важкому стані - Синєгубов

Окупанти 10 разів обстріляли прикордонні села Чернігівщини та Сумщини за добу, загинув мирний житель - ОК "Північ"

Ворог атакував вісім населених пунктів Херсонської області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА