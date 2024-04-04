ЗАЕС - знову на межі блекауту через відключену після російських обстрілів ЛЕП

Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту через відключення внаслідок російських обстрілів о 10:06 четвертої лінії електропередач "Запорізька ТЕС - Феросплавна", якою надходить живлення від української енергосистеми для забезпечення власних потреб, повідомила пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Наразі найбільша в Європі АЕС з'єднана з енергосистемою країни тільки ЛЕП "Дніпровська", роботу якої нещодавно відновлено силами українських енергетиків.

"Це вкотре загрожує настанням аварійної ситуації на тимчасово окупованій ЗАЕС, адже в разі відключення цієї - останньої - лінії зв'язку з українською енергомережею станція опиниться на межі чергового блекауту, що є важким порушенням умов її безпечної експлуатації", - наголосили в НАЕК.

"ЗАЕС має негайно перейти під повний контроль України, її законного оператора - "Енергоатома", а росія має вивести зі станції своїх військових і військову техніку", - заявили в компанії.

Як повідомлялося, від початку російської окупації Запорізька АЕС пережила вісім повних блекаутів й один частковий - із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки. Їхня відмова загрожує настанням аварійної ситуації.