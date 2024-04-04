Армія РФ за минулу добу 7 разів обстріляла Миколаївський район з артилерії, атакувала безпілотником, без жертв - ОВА

Російські окупаційні війська протягом дня в середу обстрілювали Миколаївський район з артилерії та атакували безпілотниками, потерпілих немає, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Учора, 3 квітня, приблизно о 17:30 зафіксовано влучання БПЛА типу "Ланцет" за межами населеного пункту Коблівської громади. Увечері 3 квітня о 17:31 та 18:15 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади", - написав він у телеграм-каналі в четвер уранці.

"Протягом дня, 3 квітня, о 12:22, 13:40, 16:34, 21:48, 22:29 ворог здійснював артилерійські обстріли по Куцурубській громаді та її відкритій місцевості", - додав голова ОВА.

Кім уточнив, що за всіма прецедентами постраждалих не зафіксовано.