Ворог атакував вісім населених пунктів Херсонської області

Російські війська за добу продовжили обстрілювати Херсонську область, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у четвер уранці.

"Минулої доби противник обстрілював Антонівку, Придніпровське, Кізомис, Берислав, Тягинку, Золоту Балку, Осокорівку і місто Херсон", - йдеться в його телеграм-каналі.

За словами Прокудіна, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено 5 приватних будинків. Також було зафіксовано влучання в навчальний заклад і дитячий садок.

"Жертв і постраждалих серед цивільного населення немає", - зазначив голова ОВА.