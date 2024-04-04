Події

08:29 04.04.2024

Ворог атакував вісім населених пунктів Херсонської області

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Ворог атакував вісім населених пунктів Херсонської області

Російські війська за добу продовжили обстрілювати Херсонську область, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у четвер уранці.

"Минулої доби противник обстрілював Антонівку, Придніпровське, Кізомис, Берислав, Тягинку, Золоту Балку, Осокорівку і місто Херсон", - йдеться в його телеграм-каналі.

За словами Прокудіна, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено 5 приватних будинків. Також було зафіксовано влучання в навчальний заклад і дитячий садок.

"Жертв і постраждалих серед цивільного населення немає", - зазначив голова ОВА.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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