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08:05 04.04.2024

Після ударів безпілотниками в Харкові четверо загиблих і 12 постраждалих

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Після ударів безпілотниками в Харкові четверо загиблих і 12 постраждалих

Унаслідок атаки окупантами 15 БПЛА в кілька хвиль у Харкові загинули четверо людей, із них троє співробітників ДСНС, і 12 осіб дістали поранення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у четвер уранці.

"Випустили щонайменше 15 ворожих безпілотників, частину з них збили сили ППО. У м. Харків під прицілом був Новобаварський район, пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. Окупанти завдали повторного удару, внаслідок якого загинули 3 працівники ДСНС, які прибули на виклик. Постраждали ще 6 цивільних. Унаслідок влучання ворожого дрона в інший 14-поверховий будинок частково зруйновано балкони верхніх поверхів, пошкоджено скління та конструктивні елементи. Загинула 69-річна жінка.

О 02:49 окупанти завдали ударів по Салтівському району. Без постраждалих.

Загинули 4 людини. Загалом медичну допомогу надали 12 постраждалим", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Також очільник ОВА повідомив, що окупанти завдали ударів по м. Лозова та по Чугуївському району.

"Близько 02:08 окупанти завдали ударів по м. Лозова, пошкоджено цивільну інфраструктуру, горіли 5 автомобілів. Постраждалих немає. Після 05 години вдарили повторно. На щастя, також без постраждалих. О 03:05 окупанти вдарили по Чугуївському району. Також без постраждалих", - зазначив Синєгубов.

На місцях працюють правоохоронці та фіксують злочини терористів.

 

 

 

Теги: #харків #обстріл

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