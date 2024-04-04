Кількість постраждалих після удару безпілотниками по житловій забудові Харкова зросла до 10 осіб - голова ОВА

Фото: Харківська ОВА

Щонайменше 10 осіб дістали поранення внаслідок атаки окупантів по житловій забудові Харкова, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов уночі в четвер.

"49-річний чоловік перебуває у важкому стані, інші пацієнти - у середньому та легкому станах. Серед постраждалих - медсестра Обласного центру екстреної медичної допомоги, яка в складі бригади приїхала на виклик і отримала травми від повторного удару. Усі постраждалі отримують медичну допомогу", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Раніше повідомляли про п'ятьох загиблих унаслідок атаки безпілотниками.