Щонайменше дев'ятеро людей загинули під час землетрусу на Тайвані

Найсильніший за 25 років землетрус на Тайвані забрав життя щонайменше дев'ятьох людей, повідомляє в середу Associated Press (AP) з посиланням на тайванські рятувальні служби.

За даними пожежного агентства, внаслідок землетрусу, що стався незадовго до 8-ї години ранку, загинули щонайменше дев'ятеро людей. Місцеве видання United Daily News повідомило, що троє туристів загинули під обвалами в національному парку Тароко, розташованому в Хуалієні, а водій фургона загинув у тому самому районі, коли на автомобіль обвалилися валуни.

Щонайменше 1011 осіб дістали поранення. Після землетрусу влада втратила зв'язок із 50 співробітниками готелю, які перебували в мікроавтобусах у національному парку; троє співробітників дісталися до готелю пішки, а решта залишилися в скрутному становищі.

Землетрус і афтершоки спричинили 24 зсуви ґрунту, пошкодили дороги, мости і тунелі. Мер Хуалієна Хсу Чен-вей повідомив, що в місті, яке має спільну назву з повітом, пошкоджено 48 житлових будинків. Хсу сказав, що водо- та електропостачання наразі відновлюється.

За даними національного пожежного агентства Тайваню, близько 70 робітників, які застрягли у двох гірських кар'єрах, перебувають у безпеці, але дороги, якими вони могли дістатися до них, було пошкоджено камінням, що падало. Шістьох робітників збиралися доставити повітрям у четвер.

Землетрус стався біля узбережжя сільського гірського повіту Хуалієн, де деякі будівлі нахилилися під сильним кутом, а їхні перші поверхи зруйнувалися. У столиці Тайбея, розташованій за 150 кілометрів, зі старих будівель падала черепиця, а школи евакуювали учнів на спортивні майданчики, бо афтершоки стрясали острівну державу.

Тайванське агентство з моніторингу землетрусів повідомило, що магнітуда землетрусу становила 7,2, тоді як Геологічна служба США оцінила його в 7,4. Землетрус стався за 18 кілометрів (11 миль) від міста Хуалієн на східному узбережжі Тайваню, а його глибина становила близько 35 кілометрів (21 миля). Відбулися численні афтершоки.