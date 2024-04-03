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19:22 03.04.2024

НКРЕКП незабаром має намір визначитися щодо розслідування через істотне падіння ціни е/е в січні

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НКРЕКП незабаром має намір визначитися щодо розслідування через істотне падіння ціни е/е в січні

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), упродовж наступного місяця буде готова ухвалювати рішення щодо проведення розслідування через істотне падіння ціни електроенергії на спотовому ринку в січні 2024 року, повідомила член комісії Ольга Бабій.

"Протягом наступного місяця буде ухвалено рішення: або відкривається процедура розслідування, або не відкривається. Тому що там, як ми виявили, були обставини безпеково-технічного характеру, і ми зараз працюємо з цими питаннями. Розголошувати не можу, але ви отримаєте меседж, що там сталося, і застереження учасникам", - сказала вона журналістам у кулуарах заходу з нагоди підписання угоди про співпрацю між НКРЦПФР і НКРЕКП у Києві в середу.

За її словами, енергорегулятор закінчив збір даних, отримання яких дуже ускладнюється в умовах воєнного стану і, зокрема, через обстріли енергосистеми.

"В умовах воєнного стану проблематика полягає в тому, що багато даних закриті. Коли раніше були відкриті платформи "Укренерго" та "Оператора ринку", ми збирали звіти, тепер змушені запитами це все робити. Ми аналізуємо поведінку учасників не лише на РДН, а й на інших сегментах. Ми вже практикуємо REMIT, щоб виглядати в контексті ACER (Агентство ЄС зі співробітництва енергорегуляторів - ЕР) і навіть краще", - пояснила Бабій.

Вона додала, що ключова проблема РДН - це, зокрема, дефіцити та відсутність довгострокових гарантій щодо безпеки.

Як повідомлялося, НКРЕКП 9 січня розпочала попереднє дослідження щодо суттєвого коливання цін на ринку "на добу наперед" (РДН) та внутрішньодобовому ринку (ВДР) на початку січня поточного року.

Середній індекс ціни електроенергії періоду BASE на РДН України у грудні 2023 р. становив 3 654,13 грн/МВт-год.

Водночас на 1 січня 2024 р. значення BASE за підсумками добових торгів на РДН становило 280,27 грн/МВт-год, 2 січня - 1676,46 грн/МВт-год і 3 січня - 2225.49 грн/МВт-год, після чого поступово знизилося до 6 січня до 1361,29 грн/МВт-год і знову збільшилося до 4060,70 грн/МВт-год на 8 січня.

Верховна Рада 10 червня 2023 р. ухвалила закон №5322 "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках", що передбачає імплементацію регламенту REMIT.

REMIT - Регламент (ЄС) 1227/2011 про цілісність та прозорість на оптовому енергетичному ринку (Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency). Його мета - виявлення та запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках (торгівля на основі інсайдерської інформації, маніпулювання на ринку).

 

 

Теги: #ціна #розслідування #е_е #нкрекп

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