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19:17 03.04.2024

Столтенберг пояснив різницю між ЄС і НАТО в питанні запрошення до членства: у ЄС це триватиме роками, в НАТО це буде дуже швидко зі статтею 5

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Столтенберг пояснив різницю між ЄС і НАТО в питанні запрошення до членства: у ЄС це триватиме роками, в НАТО це буде дуже швидко зі статтею 5

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пояснює, що є різниця між запрошенням до членства в альянсі та запрошенням до членства в Європейському Союзі: в ЄС переговори можуть тривати роками, в НАТО запрошення аналогічне до членства в організації з правом задіяння статті 5.

Таке пояснення він зробив у середу в Брюсселі на пресконференції, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна" про можливе запрошення України до членства на саміті у Вашингтоні з тим, щоб стати членом альянсу згодом, коли буде виконано необхідні критерії.

Він нагадав, що на саміті у Вільнюсі минулого року всі союзники погодилися з тим, що Україна буде членом. "Минулого року ми ухвалили важливі рішення, ми прибрали План дій щодо членства... Ми маємо підтримувати процес в один етап, прибравши ПДЧ. У цьому відмінність між НАТО і Європейським Союзом. Коли ви запрошені до Європейського Союзу, це може зайняти роки від запрошення до членства, тоді як у НАТО, коли ви запрошені, це відбудеться незабаром", - сказав Столтенберг.

При цьому генсек висловився за те, щоб не повертатися до двоетапного процесу набуття членства. "Але незалежно від цих технічних моментів є чітке зобов'язання для України стати членом НАТО. Далі, ви маєте розуміти, що коли ця війна закінчиться, мають бути якісь гарантії, що це не трапиться знову, що це не буде паузою, за час якої Росія відновиться, відпочине, а потім перегрупується і знову атакує", - додав він.

Столтенберг уточнив, що така ситуація була у 2014 році, коли Росія анексувала Крим, а через кілька місяців дестабілізувала ситуацію на Донбасі. "Потім вони чекали майже вісім років і пішли на повноцінне вторгнення. Тому, звісно, ця війна закінчиться, ми маємо бути абсолютно впевнені, що це - справді кінець, що це зупиниться тут. Тому ми повинні допомогти Україні побудувати власну оборону", - наголосив він, додавши, що "гарантією безпеки буде стаття 5".

Теги: #нато #україна #єс

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