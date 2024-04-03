Події

15:00 03.04.2024

Росія розуміє лише мову сили - Зеленський про удари по російській інфраструктурі

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Президент України Володимир Зеленський вважає, що західні партнери мають підтримати удари по російській інфраструктурі.

"Мені здається, що для того, щоб зрозуміти, як вижити в Харкові, як людям жити без світла, без води, а потім уже зрозуміти, що Росія, окрім сили, нічого не розуміє... Усі засудження щодо незаконної окупації наших територій, ударів по нашій енергетиці, блекаутів, які ми пережили під час цих двох років, підриву нашої інфраструктури, наших гідроелектростанцій тощо, не привели до зменшення атак Російської Федерації - це свідчить про те, що ці люди розуміють тільки одне - коли вони розуміють, що є потужна сила", - сказав Зеленський.

"Тому я вважаю, що, навпаки, наші західні партнери мають підтримувати українську відповідь", - сказав він на пресконференції в середу в Києві після переговорів із президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Теги: #стубб #зеленський

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