Події

14:22 03.04.2024

Росія на 1 червня готує додаткову мобілізацію 300 тисяч військовослужбовців - Зеленський

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Росія на 1 червня готує додаткову мобілізацію 300 тисяч військовослужбовців - Зеленський

Росія на 1 червня готує додаткову мобілізацію 300 тисяч своїх військовослужбовців, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Можу сказати, що на 1 червня Росія готує мобілізацію 300 тисяч додаткових військових", - заявив Зеленський на пресконференції з президентом Фінляндії в Києві.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, яку кількість новобранців буде мобілізовано в українську армію цього року, глава держави також зазначив, що "пів мільйона нам не потрібно".

"Що стосується окремої кількості людей, які будуть мобілізовані, не можу сказати... Пів мільйона нам не потрібно", - сказав Зеленський.

Президент подякував головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському за проведений аудит в армії, заявивши, що "це важливо, що він (Сирський - ІФ-У) знайшов сили всередині Збройних сил України, і відповідна кількість тих, хто не був на фронті, будуть на фронті".

Теги: #рф #мобілізація #зеленський

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