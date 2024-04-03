Зеленський і прем'єр Японії обговорили підготовку безпекової угоди

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою обговорив підготовку безпекової угоди.

"Обговорили з прем'єр-міністром стан підготовки двосторонньої безпекової угоди за підсумками трьох раундів переговорів", - написав він у телеграм-каналі.

Зеленський нагадав, що "Японія вже надала Україні фінансової підтримки на понад $12 млрд й анонсувала додаткову допомогу на поточний рік".

"Вдячний особисто прем'єр-міністру за проведення в Токіо в лютому Японсько-української конференції, на якій було підписано понад 50 двосторонніх угод. Домовилися сприяти їх якнайшвидшій реалізації", - написав також він.

Прем'єр-міністр "наголосив на посиленні санкційного тиску на Росію та створенні механізму конфіскації заморожених російських активів".

"У цьому контексті запровадження Японією вже 23-го пакету санкцій проти Росії за війну в Україні - це гарний приклад для інших міжнародних партнерів", - написав Зеленський.

Він також "поінформував про потребу України в нелетальному обладнанні: у спеціальній техніці для облаштування фортифікацій, розмінування та медичної евакуації".