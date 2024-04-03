Окупанти обстріляли міста та села Донецької області, поранено двох мирних жителів
Двоє мирних жителів Донецької області дістали поранень унаслідок російських обстрілів минулої доби, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у середу.
"На донецькому напрямку 1 людина поранена в Авдіївці. У Мар'їнській громаді пошкоджено будинок у Красногорівці, обстріляні Костянтинівка та Єлизаветівка. У Кураховому в зоні ураження промзона", - написав Філашкін у телеграм-каналі.
Також, за його словами, поранення зазнав житель села Переїзного Званівської громади Бахмутського району Донецької області на лисичанському напрямку. "У Серебрянці Сіверської громади обстріляні три вулиці. У Лиманській громаді під вогнем Торське та Зарічне", - розповів голова держобладміністрації.
За словами Філашкіна, на горлівському напрямку внаслідок російських обстрілів пошкоджено дев'ять житлових будинків. "У Торецькій громаді пошкоджено 4 будинки: 2 у Залізному, 1 у Нью-Йорку та Торецьку. У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків", - розповів він.