Удари українських БПЛА по інфраструктурі в Татарстані є переломними у військовій кампанії - ISW

Українські удари по російській військовій виробничій і нафтопереробній інфраструктурі в Республіці Татарстан (РФ), на відстані понад 1200 км від державного кордону, є необхідним компонентом кампанії України з використання асиметричних засобів для деградації галузей, які постачають і підтримують російську армію, переконані в американському Інституті вивчення війни (ISW).

"Удари 2 квітня - це перші українські удари по Татарстану, і відстань цілей від кордонів України є значним переломом у продемонстрованій Україною здатності завдавати дальніх ударів далеко в тил Росії", - йдеться у звіті ISW.

"Агентство Reuters повідомило, що удар українського безпілотника по "ТАНЕКО", третьому за величиною нафтопереробному заводу в Росії, зачепив основну нафтопереробну установку підприємства, на яку припадає приблизно половина нафтопереробки підприємства... Агентство Reuters зазначило, що його власні дані свідчать, що постійні удари українських дронів по російських нафтопереробних заводах, таких як "ТАНЕКО", призвели до зупинення приблизно 14% нафтопереробних потужностей Росії", - ідеться у зведенні.

Також повідомляють, що окупанти використовували виробничі потужності Особливої економічної зони "Алабуга", по якій було завдано трьох ударів, для виробництва ударних безпілотних літальних апаратів "Шахед-136/131", які використовують для атак по українській території.