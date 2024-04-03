Події

09:55 03.04.2024

Удари українських БПЛА по інфраструктурі в Татарстані є переломними у військовій кампанії - ISW

1 хв читати
Удари українських БПЛА по інфраструктурі в Татарстані є переломними у військовій кампанії - ISW

Українські удари по російській військовій виробничій і нафтопереробній інфраструктурі в Республіці Татарстан (РФ), на відстані понад 1200 км від державного кордону, є необхідним компонентом кампанії України з використання асиметричних засобів для деградації галузей, які постачають і підтримують російську армію, переконані в американському Інституті вивчення війни (ISW).

"Удари 2 квітня - це перші українські удари по Татарстану, і відстань цілей від кордонів України є значним переломом у продемонстрованій Україною здатності завдавати дальніх ударів далеко в тил Росії", - йдеться у звіті ISW.

"Агентство Reuters повідомило, що удар українського безпілотника по "ТАНЕКО", третьому за величиною нафтопереробному заводу в Росії, зачепив основну нафтопереробну установку підприємства, на яку припадає приблизно половина нафтопереробки підприємства... Агентство Reuters зазначило, що його власні дані свідчать, що постійні удари українських дронів по російських нафтопереробних заводах, таких як "ТАНЕКО", призвели до зупинення приблизно 14% нафтопереробних потужностей Росії", - ідеться у зведенні.

Також повідомляють, що окупанти використовували виробничі потужності Особливої економічної зони "Алабуга", по якій було завдано трьох ударів, для виробництва ударних безпілотних літальних апаратів "Шахед-136/131", які використовують для атак по українській території.

Теги: #татарстан #бпла #удари #isw

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:01 02.04.2024
Російські терористи отримують відповіді за свої удари по Україні, щоразу більш далекобійні - Зеленський

Російські терористи отримують відповіді за свої удари по Україні, щоразу більш далекобійні - Зеленський

09:36 02.04.2024
В ISW не підтверджують інформацію про просування окупантів до Часового Яру

В ISW не підтверджують інформацію про просування окупантів до Часового Яру

12:24 30.03.2024
Обмеження допомоги Україні країнами Заходу з метою знизити ескалацію війни з боку РФ виявилося безуспішним - ISW

Обмеження допомоги Україні країнами Заходу з метою знизити ескалацію війни з боку РФ виявилося безуспішним - ISW

07:52 30.03.2024
ППО знищила 9 із 12 ударних БПЛА

ППО знищила 9 із 12 ударних БПЛА

12:32 29.03.2024
Затримки в допомозі США Україні збільшують загрозу оперативного успіху РФ - ISW

Затримки в допомозі США Україні збільшують загрозу оперативного успіху РФ - ISW

07:07 27.03.2024
США не причетні до нещодавніх ударів по сходу Сирії

США не причетні до нещодавніх ударів по сходу Сирії

11:02 25.03.2024
Російські війська наближаються до околиць Часового Яру, але навряд чи загрожуватимуть його оточенням найближчим часом - ISW

Російські війська наближаються до околиць Часового Яру, але навряд чи загрожуватимуть його оточенням найближчим часом - ISW

10:46 25.03.2024
Удари по кораблях ЧФ РФ утримають окупантів від передислокацій сил до Севастополя - ISW

Удари по кораблях ЧФ РФ утримають окупантів від передислокацій сил до Севастополя - ISW

06:53 25.03.2024
У Миколаївській області ППО знищила розвіддрони росіян

У Миколаївській області ППО знищила розвіддрони росіян

00:50 23.03.2024
У Харкові чути вибухи - мер

У Харкові чути вибухи - мер

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Тілесні ушкодження, втрата близьких, переселення, шкода інфраструктурі стануть наступними для внесення до Міжнародного реєстру збитків від агресії РФ – заступник глави ОП

Росіяни обстріляли Сумщину, одна людина загинула, двох поранено – ОВА

Якість повітря в Києві нормалізувалася – КМДА

У Чорному та Азовському морях російські бойові кораблі відсутні

Дитина, поранена напередодні внаслідок ворожого обстрілу Харківської області, померла

ОСТАННЄ

Шмигаль розпочав робочий візит до Естонії

У північних областях України найближчої доби утримається прохолодна погода: вдень 7-12°

Тілесні ушкодження, втрата близьких, переселення, шкода інфраструктурі стануть наступними для внесення до Міжнародного реєстру збитків від агресії РФ – заступник глави ОП

Майже половина громад не виділяла коштів на поповнення бібліотечних фондів з 2023 року - опитування УІК

Росіяни обстріляли Сумщину, одна людина загинула, двох поранено – ОВА

Мінкультури з проєктом Ради Європи запускають кампанію щодо безпеки працівників ЗМІ в Україні в умовах воєнного стану

Окупанти обстріляли міста та села Донецької області, поранено двох мирних жителів

Мінкультури внесло російських акторів Бабака та Кузнєцова до переліку осіб, які становлять загрозу нацбезпеці

Негода залишила без світла 337 населених пунктів, через обстріли РФ поранень дістало троє енергетиків "Донбасенерго" – Міненерго

Якість повітря в Києві нормалізувалася – КМДА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА